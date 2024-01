Jokićeva trojka z zvokom sirene za zmago Denverja

Wembanyama je prav tako kot Grk po dvoboju stopil pred predstavnike medijev. "Gledal sem ga kot mlad fant, je eden najboljših igralcev na svetu. To mi kot tekmovalcu na igrišču daje dodatno motivacijo. Želim se spopasti z vsemi najboljšimi. To je bil izjemen dvoboj," je dejal 20-letnik, ki je eno od petih blokad podelil tudi Antetokounmpu. Ta se je na koncu vseeno veselil zmage, Spurs pa so z izkupičkom 5-29 še naprej zadnji na zahodu.

Nekoliko bližje vrhu zahodne konference so košarkarji Denverja, ki so dosegli 25. zmago in so ob 11 porazih trenutno tretji za Minnesoto (24-9) in Oklahomo (23-10). Prvaki lige NBA so se v zadnji četrtini izvlekli proti bojevnikom. Ti so vodili še s 123:108, nato pa se je najprej z delnim izidom 10:0 Denver vrnil v dvoboj in ga na koncu po trojki od table Nikole Jokića ob zvoku sirene z več kot 10 metrov tudi dobil. Na vprašanje, ali je nameraval zadeti od table, je srbski center, dvakratni MVP lige NBA, v svojem slogu odvrnil: "Žoga je šla skozi obroč, vesel sem."