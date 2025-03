Jokićevih 39 točk, trojni dvojček in neverjetna podaja, vredna ogleda

Pri Milwaukeeju nista igrala prva zvezdnika Giannis Antetokounmpo (poškodba noge in Damian Lillard (črni strdek), kljub temu pa je povratek Srba na igrišče domačim prišel še kako prav, saj so izgubili na štirih od zadnjih sedmih tekem. Srb je v svojem slogu dominiral in z zelo učinkovitim metom iz igre (16/25) svoje moštvo popeljal do pomembne zmage v bitki za čim višja mesta v zahodni konferenci. Jokić je občinstvo v Ball Areni dvignil na noge v tretji četrtini, ko je celotno moštvo Bucksov pretental s podajo Aaronu Gordonu .

Zmagali so tudi branilci naslova, v Phoenixu so Sunsi s 132:102 nadigrali igralci Boston Celticse in so drugi na vzhodnem delu lige. Takoj za njimi so tretji New York Knicksi, četudi so doma izgubili proti drugi ekipi iz Los Angelesa. Clippersi so zmagali s 126:113 in so šesti na zahodnem delu, med njimi in Lakersi je Memphis.