Jokiću pripadel pripravljalni dvoboj z Wembanyamo

Olimpijske igre so na sporedu med 26. julijem in 11. avgustom. Srbija bo igrala v skupini C z ZDA, Južnim Sudanom in Portorikom, gostiteljica Francija pa v skupini B s svetovnimi prvaki Nemci, Japonci in Brazilijo.

V skupini A se bodo pomerile reprezentance Avstralije, Kanade, Španije in Grčije. Slednja je na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Pireju v polfinalu izločila slovensko izbrano vrsto.