Joksimović do strelskega rekorda v Evroligi

Mladi slovenski talent Stefan Joksimović je sicer na tekmi košarkarske Evrolige z Baskonio doma izgubil proti Bešiktašu s 84:92, tekma pa mu bo vseeno ostala v spominu, saj je izboljšal osebni rekord v tem najbolj eminentnem klubskem tekmovanju stare celine. Za eno točko je presegel dosežek izpred enega leta proti Crveni zvezdi.
Joksimović je igral dobrih 11 minut, polovično uspešen (2:4) je bil iz igre ter črte prostih metov, v statistiko pa je dodal še dva skoka. V Španiji se, kot kaže, očitno razvija novi veliki talent slovenske košarke. Joksimović je fant, na katerega je očitno vredno ostati pozoren.
Njegov priimek je že tako dobro znan v slovenski košarki, saj je njegov oče nekdanji reprezentant Nebojša Joksimović, ki je vrsto let igral v tujini, v Sloveniji pa med drugim nastopal za Olimpijo, Krko, Laško ...
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