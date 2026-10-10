Joksimović do strelskega rekorda v Evroligi

Mladi slovenski reprezentančnui košarkar Stefan Joksimović je v dresu španske Baskonie s šestimi doseženimi točkami postavil osebni rekord v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju Evroligi. Ljubljančan, ki bo čez dober mesec dopolnil 18 let, vse bolj opozarja nase in opravičuje napovedi strokovnjakov po svetu, da gre za enega največjih draguljev svoje generacije v regiji. In tudi širše. Sin nekdanjega reprezentanta Nebojše Joksimovića je navdušil že pred dnevi na Pirenejskem polotoku na tekmi španskega prvenstva proti Gironi.