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Košarka

Joksimović do strelskega rekorda v Evroligi

Valencia, 10. 10. 2026 07.16 pred 17 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Stefan Joksimović

Mladi slovenski reprezentančnui košarkar Stefan Joksimović je v dresu španske Baskonie s šestimi doseženimi točkami postavil osebni rekord v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju Evroligi. Ljubljančan, ki bo čez dober mesec dopolnil 18 let, vse bolj opozarja nase in opravičuje napovedi strokovnjakov po svetu, da gre za enega največjih draguljev svoje generacije v regiji. In tudi širše. Sin nekdanjega reprezentanta Nebojše Joksimovića je navdušil že pred dnevi na Pirenejskem polotoku na tekmi španskega prvenstva proti Gironi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mladi slovenski talent Stefan Joksimović je sicer na tekmi košarkarske Evrolige z Baskonio doma izgubil proti Bešiktašu s 84:92, tekma pa mu bo vseeno ostala v spominu, saj je izboljšal osebni rekord v tem najbolj eminentnem klubskem tekmovanju stare celine. Za eno točko je presegel dosežek izpred enega leta proti Crveni zvezdi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Joksimović je igral dobrih 11 minut, polovično uspešen (2:4) je bil iz igre ter črte prostih metov, v statistiko pa je dodal še dva skoka. V Španiji se, kot kaže, očitno razvija novi veliki talent slovenske košarke. Joksimović je fant, na katerega je očitno vredno ostati pozoren. 

Stefan Joksimović
Stefan Joksimović
FOTO: KZS

Njegov priimek je že tako dobro znan v slovenski košarki, saj je njegov oče nekdanji reprezentant Nebojša Joksimović, ki je vrsto let igral v tujini, v Sloveniji pa med drugim nastopal za Olimpijo, Krko, Laško ...

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