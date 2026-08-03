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Košarka

'Joksimović in druščina imajo velik potencial'

Ljubljana, 03. 08. 2026 16.30 pred 31 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.V.
Zmago Sagadin

Legendarni in obenem najtrofejnejši slovenski košarkarski trener Zmago Sagadin je podobno kot večina rojakov z velikim zadovoljstvom pospremila zaključek letošnjega evropskega prvenstva do 18 let, ki ga je na prepričljiv način osvojila prav naša izbrana vrsta. Sagadin ne dvomi, da imajo zlati fantje vse potrebne nastavke za lepo košarkarsko prihodnost.

Če kdo, potem ravno Zmago Sagadin ve, kako neizbrušeni talent preoblikovati v vrhunskega košarkarja.

Zato je danes 74-letni Celjan še toliko bolj vesel, ko vidi, da se za prihodnost slovenske (reprezentančne) košarke - vsaj kratkoročno in tudi srednjeročno - ni bati. "Najprej vse čestitke strokovnemu štabu, igralcem in tudi vodstvu Košarkarske zveze Slovenije, ki je uspela v želji, da bi za obe prvenstvi pod slovensko zastavo zbrala večino najboljših košarkarjev, ki ju omenjeni generaciji do 18 in 20 let v tem trenutku premoreta. Oba rezultata, zlati medalji, sta odlična popotnica za prihodnost," v pogovoru za 24ur.com pravi starosta slovenske košarke Zmago Sagadin.

Legendarni košarkarski strokovnjak Zmago Sagadin verjame, da se za slovensko košarkarsko prihodnost ni bati.
Legendarni košarkarski strokovnjak Zmago Sagadin verjame, da se za slovensko košarkarsko prihodnost ni bati.
FOTO: Damjan Žibert

Po besedah nekdanjega trenerja ljubljanske Olimpije, beograjske Crvene zvezde, Splita, Zadra, Lietuvos Rytasa, Anwila iz Wloclaweka, domžalskega Heliosa in MZT-ja iz Skopja so Urban Kroflič, Mark Padjen, Stefan Joksimović in Lukas Bojović že sedaj dovolj zreli za resno člansko košarko. "Omenjeni fantje imajo nedvomno velik potencial. Že zdaj lahko rečem, da se razvijajo v vrhunske košarkarje, ki bi jih bilo pametno potisniti v ospredje v članski konkurenci. Ta bi bila z določenimi osvežitvami zelo nevarna že na naslednjem svetovnem prvenstvu, v kolikor se slovenska reprezentanca tja uvrsti," je prepričan Sagadin.

Kar Sagadina moti, pa je prevelik odliv najboljših mladih košarkarjev čez lužo. "Če nekako še razumem finančno plat odhoda v Združene države Amerike in vzporeden študij na njihovih najbolj priznanih univerzah, pa me je na drugi stran nekoliko strah za njihov nadaljnji košarkarski razvoj. Tu znova prihaja v ospredje dolgoletni spor med Mednarodno košarkarsko zvezo (Fiba) in Zvezo evropskih košarkarskih lig (Uleb), ki s svojo "vojno" delata medvedjo uslugo evropski košarki. In dokler bo v evropskem košarkarskem prostoru vztrajal "status quo", bo imela od tega največ koristi prav ameriška (študentska) košarka," poudarja Sagadin. 

Stefan Joksimović je po mnenju Zmaga Sagadina že zdaj zrel za slovensko člansko izbrano vrsto.
Stefan Joksimović je po mnenju Zmaga Sagadina že zdaj zrel za slovensko člansko izbrano vrsto.
FOTO: Fiba

Zmago ob koncu pogovora dodaja: "Resnično upam, da bodo fantje razmišljali s svojo glavo in sprejemali najboljše možne odločitve v dobrobit svojih karier. Po mojem mnenju bi bilo za njihov nadaljnji razvoj bolje ostati na evropskih parketih, da bi se na ta način primerno košarkarsko "opremljeni" - vsaj nekateri od njih, ki si to srčno želijo - odpravili s trebuhom za kruhom čez lužo."          

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'Zlati fantje morajo dobiti priložnost tudi v članski reprezentanci'

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KOMENTARJI1

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Amor Fati
03. 08. 2026 16.42
Potencial je, ter prav tako talent, ampak tukaj je še realnost. Realnost je pa takšna da mnogi ti fantje iz U18 in U20 reprezentance ne bodo videli niti od blizu. Mogoče jih bodo za tolažbo uvrstili na širši seznam ali pa, če se jim posreči, pred rezom, povabili na priprave. Pr nas imamo žal Samarje in Ščuke, ki si že pet let skušajo ustvariti neko boljšo kariero pa jim nekak ne uspeva. Ti imajo žal prednost zaradi bolj bogatih izkušenj igranja v tujini. Hrovata nisem omenil, ker je enkraten mladenič.
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