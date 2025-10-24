Svetli način
Košarka

Joksimović pri šestnajstih letih spisal zgodovino

Beograd, 24. 10. 2025 08.27 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
M.J.
Komentarji
14

Golobradi košarkar Stefan Joksimović vse bolj opozarja nase in opravičuje napovedi strokovnjakov po svetu, da gre za enega največjih draguljev svoje generacije v regiji. In tudi širše. Sin nekdanjega slovenskega košarkarskega reprezentanta Nebojše Joksimovića je na tekmi Evrolige v Beogradu spisal zgodovino. Pri šestnajstih letih se je (prvič) vpisal med strelce med evropsko klubsko košarkarsko elito. Za Baskonio je proti Crveni zvezdi v 14 minutah igre dosegel pet točk, tri skoke in dve podaji. Španci sicer v Evroligi še nimajo zmage.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Stefan Joksimović je bil poleti na druženju z vrstniki na NBA taboru v Manchestru, ki ga je zaključil s priznanjem za najkoristnejšega košarkarja. Popularni MVP. 

Stefan Joksimović bo 17. rojstni dan praznoval 16. novembra.

To se ni zgodilo prvič, da bi (je) Ljubljančan opozoril širšo košarkarsko javnost. Projekta "košarka brez meja", ki je v organizaciji lige NBA in razvojnega oddelka Fibe potekal na Otoku, se je udeležilo okoli 100 "gimnazijskih" košarkarjev iz več kot 30 držav. Priznanje MVP za najkoristnejšega posameznika pa je prejel prav mladi Slovenec, ki bo sredi novembra dopolnil 17 let.

Stefan Joksimović
Stefan Joksimović FOTO: KZS

V Španiji se kot kaže očitno razvija novi veliki talent slovenske košarke. Stefan Joksimović je fant, na katerega je očitno vredno ostati pozoren. Njegov priimek je že tako dobro znan v slovenski košarki, saj je njegov oče nekdanji reprezentant Nebojša Joksimović, ki je vrsto let igral v tujini, v Sloveniji pa med drugim nastopal za Olimpijo, Krko, Laško ... 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njegov sin se razvija pri Baskoniji in je nase močno opozoril že poleti na evropskem prvenstvu do 18 let, na katerem je Slovenija zasedla končno šesto mesto. Joksimović je bil med nosilci reprezentance, čeprav je bil leto mlajši od soigralcev.

Nebojša Joksimović
Nebojša Joksimović FOTO: Damjan Žibert

V povprečju je dosegal skoraj štirinajst točk na tekmo, temu pa dodajal še pet skokov in tri asistence. Ljubljančan se je po reprezentančnih obveznostih vrnil na Pirenejski polotok, kjer je priprave začel celo s prvo ekipo Baskonie.

Poraz Prepeličevega Dubaja
Košarkarji Dubaja, ekipa slovenskega reprezentanta Klemna Prepeliča, pa so v Evroligi po šestih krogih spet pri polovičnem uspehu. Na gostovanju pri Asvelu so izgubili z 79:85, čeprav so večji del tekme vodili. Zadnjič slabi dve minuti pred koncem s 77:76, nato pa jih je pokopal predvsem izkušeni Nando De Colo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za Prepeličem je solidna tekma. Ni se sicer veliko izpostavljal, v slabih 24 minutah ni niti enkrat vrgel za dve točki, zadel je edini poskus za tri točke, tudi pri prostih metih je bil stoodstoten, zadel je oba. Poleg tega je v statistiko vpisal pet asistenc, tri skoke in eno ukradeno žogo.

košarka evroliga joksimović baskonia
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Panter 63
24. 10. 2025 10.00
+1
Super. Hvala na obširnem članku o tem talentu. Ni kaj. Celje tudi včeraj zmagalo pa nobenega članka na naslovnici o tem, oziroma bil par ur nekje na koncu naslovnice. Bravo,tako se zaničujejo Slo uspehi. Žalost da večja ne more biti.
ODGOVORI
1 0
Sionist
24. 10. 2025 09.56
+1
Joksimovic Slovenec? :)
ODGOVORI
2 1
aljoteam
24. 10. 2025 09.59
Ja je Slovenec ja
ODGOVORI
0 0
Jožajoža
24. 10. 2025 09.52
+5
Bravo.srbi so res rojeni košarkarji
ODGOVORI
6 1
Deep1
24. 10. 2025 09.45
-2
Sami dragulji....no jaz mam raje zgodbo Stephen Curry ali Nikole Jokiča, ki nista bila nic posebnega pri 17 letih. Za Jokiča niso niti vedli, kdo je to.
ODGOVORI
0 2
Puško v koruzo
24. 10. 2025 09.49
-1
Jaz pa raje Luke Dončiča, ko so že pri 15 letih vedeli da bo no1
ODGOVORI
1 2
Kriss-slo
24. 10. 2025 09.43
-2
Po imenu vidis kam pes moli taco..ko sem pa videl da se prekriza pravoslavno je pa dejstvo da za rep igra samo zaradi lastne koristi..s srcem je drugje ..
ODGOVORI
1 3
Glavni_Baja
24. 10. 2025 09.52
😵😵😵
ODGOVORI
0 0
aljoteam
24. 10. 2025 10.01
Kake maš ti res... Od kje se najdete.
ODGOVORI
0 0
Alex82
24. 10. 2025 09.41
+0
Ni slovenc😅 bo najni če slučajn je zelo dober sicer ni🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 1
aljoteam
24. 10. 2025 10.03
Je Slovenec ja. Ne vem pa zakaj ste nacionalisti obremenjeni s poreklom njegovih staršev. A to je vse kar imate ponudit. Cinični, že rahlo ponižujoč komentar (ton) povezan s poreklom človeka. Si res fant zasluži brat tole, namesto, da bi se opazovalo njegov talent in to komentiralo mogoče?
ODGOVORI
0 0
1butnskala
24. 10. 2025 09.04
-6
Dnevne novice iz bratske Srbije
ODGOVORI
5 11
hojladri123
24. 10. 2025 09.19
+3
ja res je, tekma je potekala v Beogradu kjer je 16- letni Slovenski reprezentant dosegel prve točke.
ODGOVORI
8 5
