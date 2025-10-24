Joksimović pri šestnajstih letih spisal zgodovino

Stefan Joksimović je bil poleti na druženju z vrstniki na NBA taboru v Manchestru, ki ga je zaključil s priznanjem za najkoristnejšega košarkarja. Popularni MVP.
To se ni zgodilo prvič, da bi (je) Ljubljančan opozoril širšo košarkarsko javnost. Projekta "košarka brez meja", ki je v organizaciji lige NBA in razvojnega oddelka Fibe potekal na Otoku, se je udeležilo okoli 100 "gimnazijskih" košarkarjev iz več kot 30 držav. Priznanje MVP za najkoristnejšega posameznika pa je prejel prav mladi Slovenec, ki bo sredi novembra dopolnil 17 let.
V Španiji se kot kaže očitno razvija novi veliki talent slovenske košarke. Stefan Joksimović je fant, na katerega je očitno vredno ostati pozoren. Njegov priimek je že tako dobro znan v slovenski košarki, saj je njegov oče nekdanji reprezentant Nebojša Joksimović, ki je vrsto let igral v tujini, v Sloveniji pa med drugim nastopal za Olimpijo, Krko, Laško ...
Njegov sin se razvija pri Baskoniji in je nase močno opozoril že poleti na evropskem prvenstvu do 18 let, na katerem je Slovenija zasedla končno šesto mesto. Joksimović je bil med nosilci reprezentance, čeprav je bil leto mlajši od soigralcev.
V povprečju je dosegal skoraj štirinajst točk na tekmo, temu pa dodajal še pet skokov in tri asistence. Ljubljančan se je po reprezentančnih obveznostih vrnil na Pirenejski polotok, kjer je priprave začel celo s prvo ekipo Baskonie.
Poraz Prepeličevega Dubaja
Košarkarji Dubaja, ekipa slovenskega reprezentanta Klemna Prepeliča, pa so v Evroligi po šestih krogih spet pri polovičnem uspehu. Na gostovanju pri Asvelu so izgubili z 79:85, čeprav so večji del tekme vodili. Zadnjič slabi dve minuti pred koncem s 77:76, nato pa jih je pokopal predvsem izkušeni Nando De Colo.
Za Prepeličem je solidna tekma. Ni se sicer veliko izpostavljal, v slabih 24 minutah ni niti enkrat vrgel za dve točki, zadel je edini poskus za tri točke, tudi pri prostih metih je bil stoodstoten, zadel je oba. Poleg tega je v statistiko vpisal pet asistenc, tri skoke in eno ukradeno žogo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.