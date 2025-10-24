Joksimović pri šestnajstih letih spisal zgodovino

Golobradi košarkar Stefan Joksimović vse bolj opozarja nase in opravičuje napovedi strokovnjakov po svetu, da gre za enega največjih draguljev svoje generacije v regiji. In tudi širše. Sin nekdanjega slovenskega košarkarskega reprezentanta Nebojše Joksimovića je na tekmi Evrolige v Beogradu spisal zgodovino. Pri šestnajstih letih se je (prvič) vpisal med strelce med evropsko klubsko košarkarsko elito. Za Baskonio je proti Crveni zvezdi v 14 minutah igre dosegel pet točk, tri skoke in dve podaji. Španci sicer v Evroligi še nimajo zmage.

Stefan Joksimović je bil poleti na druženju z vrstniki na NBA taboru v Manchestru, ki ga je zaključil s priznanjem za najkoristnejšega košarkarja. Popularni MVP.

Stefan Joksimović bo 17. rojstni dan praznoval 16. novembra.

To se ni zgodilo prvič, da bi (je) Ljubljančan opozoril širšo košarkarsko javnost. Projekta "košarka brez meja", ki je v organizaciji lige NBA in razvojnega oddelka Fibe potekal na Otoku, se je udeležilo okoli 100 "gimnazijskih" košarkarjev iz več kot 30 držav. Priznanje MVP za najkoristnejšega posameznika pa je prejel prav mladi Slovenec, ki bo sredi novembra dopolnil 17 let.

Stefan Joksimović FOTO: KZS icon-expand

V Španiji se kot kaže očitno razvija novi veliki talent slovenske košarke. Stefan Joksimović je fant, na katerega je očitno vredno ostati pozoren. Njegov priimek je že tako dobro znan v slovenski košarki, saj je njegov oče nekdanji reprezentant Nebojša Joksimović, ki je vrsto let igral v tujini, v Sloveniji pa med drugim nastopal za Olimpijo, Krko, Laško ...

Njegov sin se razvija pri Baskoniji in je nase močno opozoril že poleti na evropskem prvenstvu do 18 let, na katerem je Slovenija zasedla končno šesto mesto. Joksimović je bil med nosilci reprezentance, čeprav je bil leto mlajši od soigralcev.

Nebojša Joksimović FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V povprečju je dosegal skoraj štirinajst točk na tekmo, temu pa dodajal še pet skokov in tri asistence. Ljubljančan se je po reprezentančnih obveznostih vrnil na Pirenejski polotok, kjer je priprave začel celo s prvo ekipo Baskonie. Poraz Prepeličevega Dubaja

Košarkarji Dubaja, ekipa slovenskega reprezentanta Klemna Prepeliča, pa so v Evroligi po šestih krogih spet pri polovičnem uspehu. Na gostovanju pri Asvelu so izgubili z 79:85, čeprav so večji del tekme vodili. Zadnjič slabi dve minuti pred koncem s 77:76, nato pa jih je pokopal predvsem izkušeni Nando De Colo.

