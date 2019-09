Jonas Jerebko: V Evroligi so klubi, ki lahko premagajo NBA ekipe

Moskovski Himkije nedavno predstavil svojo največjo okrepitev tega poletja Jonasa Jerebka. Krilni center je lani nastopal za Golden State Warriorse, s katerimi je bil v finalu lige NBA slabši od raptorjev iz Toronta. Po bolečem porazu se je 32-letni Šved odločil za vrnitev v Evropo, kjer je nazadnje igral za italijanski Pallacanestro Biella.



Jerebko se v Evroligi še ni preizkusil, a na to komaj čaka, saj gre po njegovih besedah za eno najboljših košarkarskih tekmovanj na svetu: "Evroliga se iz leta v leto izboljšuje. Mislim, da so tu ekipe, ki lahko premagajo tudi nekatera NBA moštva. Moja igra ustreza načinu košarke, ki se igra v Evropi. Lahko zadanem, podajam in tudi konkuriram pod obema obročema. Storil bom vse, da bomo karseda uspešni."



208 centimetrov visoki košarkar še pravi, da ni veliko razmišljal, ko je na njegov naslov prišla Himkijeva ponudba: "V NBA sem igral kar deset let. Ko sem prejel ponudbo, da zaigram v Moskvi za eno najboljših evropskih ekip sem preprosto rekel 'da'."

"Ne živim več ‘NBA sanj’, ampak se želim preizkusiti v novem tekmovanju. Imamo zelo nadarjeno ekipo, ki bo konkurirala za najvišja mesta tako v Evroligi kot tudi v ruskem prvenstvu,"še optimistično napoveduje 32-letnik.