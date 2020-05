Malone: Vsi se sprašujejo, ali je bil Jordan slab, toda tudi jaz sem bil pesjan

"Ves svet ugiba o njem, ali je bil slab človek ali ne, toda jaz sem bil tudi zelo slab pesjan. Tako sem nase gledal takrat in tako govorim, ker je to del tega, kar sem,"je z iskrenostjo odgovoril Karl Malonev pogovoru za ESPNleta 2019, a je ta intervju luč sveta ugledal šele pred dnevi, po koncu predvajanja dokumentarne serijeThe Last Dance (Zadnji ples). Na vprašanje novinarja, ki ga je povprašal o legendarni šesti (zadnji) tekmi finalne serije med Jazzi in Bullsi leta 1998 – tedaj jeMichael Jordanukradel žogo Malonu in nato s košem pet sekund do konca odločil tekmo –, je odgovoril: "Zakaj bi moral govoriti o tem? Še vedno sem dovolj moškega, da sprejemam odgovornost, da nismo zmagali. Tekmo smo imeli dobljeno, a nam ni uspelo. Toda igrali smo proti Bullsom, ki niso bili le Michael Jordan."