Jordan o Dončiću: Pri 20 kaže spretnosti, ki jih drugi razvijajo dolga leta

"Luka je fenomenalen igralec pri takih mladih letih. Kaže spretnosti, ki jih mnogi košarkarji razvijajo dolga leta. Neverjetno ga bo gledati, kako bo napredoval v ligi NBA," so besede legendarnega košarkarja Michaela Jordana , ki je največje uspehe žel v ekipi Chicago Bulls, prenesli pri podjetju Nike, pod okrilje katerega spada znamka Jordan. Michael Jordan je v ligi NBA odigral 15 sezon, kar šestkrat je s Chicagom osvojil naslov prvaka lige NBA, vselej je bil ob naslovu izbran za MVP-ja finalne serije. Leta 1998 se je prvič upokojil, nato se je v ligo NBA vrnil v leta 2001, ko je oblekel dres Washingtona. To je bil njegov drugi in obenem zadnji klub v ligi NBA, ko je govora o vlogi poklicnega košarkarja. Legendarni Air Jordan je kar 14-krat nastopil na tekmi zvezd, kamor – t ako zlati slovenski kapetan iz Istanbula Goran Dragić – v tej sezoni sodi tudi Dončić.

"Navdušen sem, da sem imel ta privilegij, da se lahko pridružim naslednji generaciji Jordanove znamke. Michael Jordan je bil moj junak med odraščanjem, tako da mi bo to, da lahko predstavljam njegovo znamko, kot fantu iz Slovenije, velika čast," je ob naznanitvi sodelovanja z blagovno znamko Air Jordan povedal Dončić.

Hvalnice mu je po zadnji tekmi pela še ena legenda NBA košarke, in sicer dolgoletni trener San Antonia Gregg Popovich. "Nerad rečem tole: ni Magic, toda je kot on, kar se tiče pregleda nad igro. Ima neverjetno intuicijo, ki se je ne da naučiti. Preprosto to ima v sebi in to izkorišča na najboljši možen način. Ne želim pritiskati s tem, ko ga primerjam z Magicom Johnsonom, saj še ni pripravljen na takšne primerjave, toda opravlja delo z jajci," je po zadnji tekmi Dallasa in San Antonia v pogovoru z ESPN-om bil slikovit Popovich.