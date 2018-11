Jordan o odrivanju Dončića: Čutim, da je vsak skok moj. Tega sem kriv

Tako je bilo tudi na tekmi z New Yorkom. Če bi jo Telički dobili, bi ta poteza verjetno dvignila precej manj prahu, kot jo je. A ob slabi igri in dejstvu, da so košarkarji Dallasa v gosteh še brez zmage, so mediji pozorni na vsak neljubi pripetljaj znotraj ekipe.

Da so se v klubu pogovorili o Jordanovem odrivanju Luke Donćića, je priznal tudi trenerRick Carlisle. "Govorili smo o tem, se vsega skupaj lotili in šli naprej. Ko stežka zmaguješ tekme, potem je lažje negativno gledati nazaj. Moramo se lotiti reči, ki so trenutno najbolj pereče, nato pa moramo iti naprej in biti pozitivni," je poudaril trener Dallasa, ki si še kako želi čim prejšnjega povratka Devina Harrisa in Dirka Nowitzkega.

"Iskreno, nisem niti vedel, kako je vse skupaj izgledalo, dokler nisem videl posnetka. Ogledali smo si potezo in se pogovorili o tem, kaj so ljudje o tem rekli. Družbena omrežja so nora. Toda pogovorili smo se," je za Dallas News povedal center Teličkov DeAndre Jordan. "Ne bi rekel, da gre za nekaj slabega. Oba skušava priti do žoge in tokrat je bilo res samo to. Nisem jezen, ko mi Dennis Smith ml. s hitrim skokom odvzame žogo. Na koncu dneva je to napad za nas," je še dodal Jordan.

Jordan je sicer trenutno tretji najboljši skakalec lige s 14,3 skoka na tekmo. Luka Dončić pa je z 20,2 točke na tekmo še vedno prvi strelec Dallasa. Poleg tega se lahko šele 19-letni Ljubljančan pohvali še s 6,5 skoka in 4,2 podaje na tekmo.