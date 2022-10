Jordan Poole z novo pogodbo dvignil letno plačo iz štirih na 36 milijonov

Andrew Wiggins je z Bojevniki podaljšanje podpisal le nekaj ur zatem, ko je to storil Jordan Poole , so poročali ameriški mediji. Poole je podpisal štiriletno podaljšanje, vredno 140 milijonov ameriških dolarjev (144 milijonov evrov), je potrdil dogovor igralčev agent za ameriški ESPN. Tudi Wiggins je s sedemkratnimi prvaki podpisal pogodbo za štiri leta, vredno 109 milijonov ameriških dolarjev (112 milijonov evrov) z dodatki.

Poole je v NBA prišel leta 2019 kot 28. izbira na naboru lige, v minuli sezoni pa je bil eden izmed ključnih členov pri Golden Statu, ki je slavil naslov prvaka. Iz 12 točk na tekmo, ki jih je v povprečju dosegal v sezoni 2020/21, je v lanski v povprečju skočil na 18,5 točke (in štiri podaje).

Wiggins pa je po odhodu iz Minnesote v San Franciscu ponovno prebudil svojo kariero. V lanski sezoni je v povprečju dosegal 17,2 točke na tekmo in si priboril tudi prvi vpoklic na tekmo vseh zvezd v svoji karieri. Bojevnikom je predvsem pomagal v obrambi, še posebej v finalu, ko je pazil na Bostonovega Jaysona Tatuma.

Poole je v finalu, ko se je Golden State meril z Boston Celticsi, v povprečju na šestih tekmah dosegal 13,2 točke na tekmo v dobrih 20 minutah igralnega časa, Wiggins pa je bil še boljši, saj je prispeval v povprečju 18,2 točke v 39 minutah igre in dodal še 8,8 skoka na tekmo.

Novice o podaljšanju pogodb sicer prihajajo dober teden za tem, ko je v kalifornijskem moštvu Draymond Green na treningu boksnil Poola v obraz in je video posnetek prišel v javnost. Poolovi soigralci in trenerji so mladega košarkarja pohvalili, kako je obvladal situacijo, ki je dobila nov zagon, ko je v javnost prišel posnetek brutalnega udarca. Poole od spora z Greenom ni stopil pred medije in veliko se je špekuliralo, kaj se bo zgodilo. Poole je podaljšal pogodbo, bo pa zanimivo videti, kaj to pomeni za Greenovo prihodnost.

Prvo tekmo nove sezone NBA bodo aktualni prvaki odigrali v sredo proti Los Angeles Lakersom.