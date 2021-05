Jordan priznal: S telefona preprosto ne morem izbrisati zadnjih Bryantovih sporočil

Legendarni Michael Jordan je v pogovoru z novinarko Jackie MacMullan priznal, da na svojem telefonu še vedno hrani zadnja sporočila, ki si jih je izmenjal s Kobejem Bryantom . Dodal je, da jih občasno prebira, čeprav mu to osveži bolečino in znova odpre vprašanja, zakaj. Jordan je bil Kobejev mentor, zaupnik in prijatelj, zato ne čudi, da bo prav Jordan povezoval slovesnost umestitve Bryanta v košarkarsko hišo slavnih v Springfieldu v zvezni državi Massachusetts. "Najprej sem pomislil, da bom malce živčen zaradi tega, toda nato sem spoznal, da ne bom živčen zaradi tega, ker bom kazal čustva do nekoga, ki sem ga imel nadvse rad," je čustveno pojasnil Jordan. "To je tista človeška plat mene, na katero mogoče ljudje pozabljajo, da jo imam," je opozoril Jordan, potem ko je bil v dokumentarcu Zadnji ples pogostokrat prikazan kot zelo zahteven in krut do svojih soigralcev.

Kobe Bryant in Michael Jordan na tekmi med Lakers in Bullsi 1. februrja 1998 v Inglewoodu.

Bryant je skupaj s vsega 13-letno hčerko Gianno in šestimi preostalimi potniki ter pilotom umrl v helikopterski nesreči, star je bil vsega 41 let. "Bil je tako zelo srečen," se Bryantovega življenja po košarkarski upokojitvi spominja danes 58-letni Jordan. "Dobro mu je šlo,"je še dodal Jordan, nato pa priznal, da na svojem telefonu še vedno hrani zadnja sporočila, ki si jih je izmenjal z Bryantom. Zadnje je prišlo 8. decembra 2019, malce po 12. uri (12:18). "Ta tekila je izjemna," je napisal Kobe, nanašajoč se na Jordanovo tekilo Cincoro, steklenico, ki je bila poslala Bryantu v promocijske namene. "Hvala ti, brat moj," mu je odgovoril Jordan. "Da, gospod. Družina je v redu?" je vprašal Bryant, Jordan pa odgovoril: "Vse v redu. Pa pri tebi?"Bryant pa je nadaljeval pogovor z: "Vse v redu." Nato je želel Jordan, ki je dejal, da je Bryant v času pred nesrečo resno zagrizel v treniranje 13-letne hčerke Gianne, pogovor začiniti. "Vesele praznike," je napisal in dodal: "In upam, da se kmalu srečamo. Trener Kobe??!" Ah, tudi tebi. Hej, trener, trenutno sedim na klopi in odpihnili bomo to ekipo. 45:8 je rezultat,"je zaključil Bryant.

Prošnja vdove Vanesse Bryant

"Obožujem ta sporočila, saj preprosto kažejo na to, kako tekmovalne narave je bil Kobe," je priznal Jordan. "Njegov stil igre je bil identičen mojemu," se Bryanta danes spominja Jordan. "Ostal je zvest samemu sebi in to zelo spoštujem," je pristavil legendarni član zasedbi Chicago Bulls. "Psihično je bil izjemno močen fantič, morda celo bolj, kot sem bil sam,"je izpostavil Jordan. Ob koncu je priznal, da ga je za povezovanje umestitve Kobeja Bryanta v košarkarsko hišo slavnih zaprosila kar vdova Kobeja Bryanta Vanessa Bryant, kateri je pred šestimi meseci poslal sporočilo podpore. "Rekel sem ji: 'Vem, da greš skozi težke čase. Vedno sem tu, če me boš potrebovala.' Odgovorila je, da bi bila presrečna, če bi vodil Bryantovo umestitev v hišo slavnih," je razložil Jordan. "Če sem iskren, bo to velika čast. Kot bi šlo za družinskega člana," se je proti sobotnemu slavnostnemu dogodku ozrl Jordan.