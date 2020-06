Jordan stopil v ospredje: Toliko let so tolkli po nas, to ti posrka dušo

Legendarni Michael Jordanse je po smrti Georgea Floyda, ki ga je v Minneapolisu ubil policist, zelo aktivno vključil v reševanje perečih težav v ameriški družbi. Protesti so iz Minnesote hitro pljusknili na vse konce države in dosegli tudi Evropo, uradna znamka nekdanjega košarkarja ekipe Chicago Bulls, tako imenovani Jordan Brand, pa je nedavno oznanila, da bo v naslednjih desetih letih za pomoč pri spodbujanju rasne enakosti in družbene pravičnosti izplačala 100 milijonov evrov (88,51 milijona evrov).

Kmalu zatem je Jordan, ki v poglobljenih intervjujih spregovori le redko, opravil s pogovorom za The Charlotte Observer. Beseda je, seveda, nanesla tudi na velikodušno donacijo ...

'Spopadite se s svojimi demoni. Ponudite roko.'

"Toliko let so tolkli po nas (Afroameričanih, op. a.). To ti posrka dušo. Tega ne moreš več sprejeti. To je ključna točka. Moramo se postaviti zase. Moramo biti boljši kot družba, kar se tiče rase," je dejal Jordan, ki je ljudi pozval, da naj se poskušajo upreti rasistično obarvanemu obnašanju.

"Spopadite se s svojimi demoni. Ponudite roko. Razumite neenakosti," je še dejal Jordan, sicer večinski lastnik lokalne NBA-ekipe Charlotte Hornets. "Gotovo gre za to, da si želimo izboriti boljšo policijo, a je več kot to. Spoznali smo, da je rasizem kar precej sprejemljiv v določenih krogih. To (da je nesprejemljiv, op. a.) moramo razumeti že od malih nog. Izobrazba je tako zelo pomemben del tega. Donacija? Nismo še ugotovili, kako bom oto naredili. A na prvem mestu je, da izkažemo trud. Ne gre le za denar. Gre za dejanje, za poziv vsem nam, da pogledamo sami sebe. To je pomemben začetek."

Zgradil tudi dve kliniki v Charlottu

Jordan je imel vse od preboja na svetovni košarkarski prestol v 90. letih prejšnjega stoletja precej težav s podporo v temnopolti skupnosti, ki se je od svojega heroja močno oddaljila po tem, ko v tekmi za senat ni podprl temnopoltega kandidata, sicer demokrata Harveyja Gantta, ki je izzval republikanca in odkritega rasista Jesseja Helmsa. Kasneje je v javnost prišla še izjava ("Tudi republikanci kupujejo superge!"), za katero je Jordan sam v nedavno predvajanem dokumentarnem filmu ESPN Zadnji ples dejal, da jo je izrekel povsem v šali. A imela je dolgoročne posledice, zdaj pa Jordan, ki se je vedno izogibal politično obarvanim potezam, očitno veliko odločneje stopa na stran temnopoltih rojakov.

"Samo zato, ker je nekdo odrasel v slumu, še ne pomeni, da moraš nanje gledati, kod ta ti niso enaki. To pomeni, da potem sami sebe začnejo gledati kot neenake. Ne smeš imeti občutka, da si boljši od drugih, ker si odrasel z več prednostmi,"je še dodal Jordan. "Pri meni pa je izobrazba 110-odstotna. Moji starši so vedno poudarjali, da je izobrazba način, na katerega se lahko z drugimi ljudmi najbolj povežeš. Izobrazba je najboljša pot za temnopolte, da se izboljšajo. Da se lahko poteguješ za to, da si najboljši, moraš biti izobražen. Če pogledate to državo, je to najboljša pomoč, ki ti da priložnost, da se osamosvojiš. Skupaj z Jordan Brandom dajem sto milijonov dolarjev, nato pa bomo poskrbeli, da bo vse skupaj potekalo tako, da bo naredilo razliko. To‒ napadanje zakoreninjenega rasizma, podpora izobraževalnih možnosti ‒ je zelo nujen korak v družbi. Ne gre le za donacije, pisanje čekov. A tisti bolnišnici (kliniki Novant Health, ki jih je pomagal zgraditi v revnih soseskah v domačem Charlottu, op. a.) delajo razliko. Izzivam ljudi, da naredijo razliko, kakorkoli že lahko."