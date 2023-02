Jordan svoj 60. rojstni dan praznuje v stilu. 10 milijonov v dobrodelne namene

Rekordnim številkam na parketu in v pisarnah njegovih številnih podjetji sledijo tudi rekordi v dobrodelnih vodah. Po izjemno uspešnem dokumentarnem filmu Last Dance je prihodke (okoli 1,9 milijona evrov), ki jih je prejel od ustvarjalcev, podaril dobrodelnim organizacijam v Chicagu in severni ter južni Karolini. Njegova znamka Air Jordan je leta 2020 obljubila, da bo v naslednjih desetih letih podarila 100 milijonov dolarjev za boj proti rasizmu in lažji dostop do izobraževanja. Washington Post dodaja, da je leta 2017 podaril 6,5 milijona dolarjev za izgradnjo dveh zdravstvenih ustanov v socialno ogroženih delih mesta Charlotte.

Zdaj je ob svoji osebni obletnici (17. februarja praznuje 60. rojstni dan) poskrbel za rekorden znesek, ki ga je fundacija "Make-A-wish" (začeli si nekaj) prejela v svoji zgodovini. V enkratnem znesku jim je podaril 9,3 milijona evrov. "V zadnjih 34 letih mi je bilo v čast, da sodelujem s fundacijo Make-A-Wish in pomagam narisati nasmehe na obraze številnih otrok," je v izjavi za javnost zapisal Jordan. "Njihova moč in odpornost v izjemno zahtevnem in težkem obdobju njihovega življenja me vedno znova navdihne. Ne morem si predstavljati boljšega darila za rojstni dan kot to, da se mi pridružijo drugi, ki bi podprli to fundacijo in pomagali vsakemu otroku uresničiti njegovo željo."