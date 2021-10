Jordan: Vsi so lahko podali svoje mnenje o cepivih. Sam verjamem v znanost

" Povsem se strinjam z vodstvom lige. Vsi so lahko podali svoje mnenje o cepivih. Sam verjamem v znanost. Tako bo tudi v prihodnje in upam, da bo tovrstnih mnenj čim več, " je v intervjuju za NBC dejal 58-letni Michael Jordan , sicer šestkratni prvak lige NBA s klubom Chicago Bulls. Vodstvo lige NBA je pred tedni sporočilo, da se igralcem ni treba cepiti, a da se bodo morali držati strogih pravil tako v domačem okolju kot na tekmah v gosteh. Tisti, ki bodo zaradi lokalnih ukrepov v boju s pandemijo covida-19 ostali brez tekem, ne bodo prejeli plačila. Med drugim pravila necepljenim nalagajo tudi prepoved odhoda s hotelskega območja na gostujočih tekmah razen v nujnih primerih. V garderobi morajo ti igralci ohranjati vsaj dvometrsko razdaljo od soigralcev, jesti pa ne bodo smeli v istih prostorih kot drugi igralci in strokovni štab. Osem dni pred začetkom rednega dela lige NBA je cepljenih 95 odstotkov igralcev, med njimi pa ni zvezdnika Brooklyna Kyrieja Irvinga . Vodstvo mrežic ima z organizatorjem igre številne težave, v tem trenutku pa je jasno, da bo moral Irving izpustiti vsaj polovico tekem rednega dela.

ESPN je poročal, da se bo vodstvo kluba s svojima preostalima zvezdnikoma, Kevinom Durantom in Jamesom Hardnom, sestalo na to temo in spregovorilo o možnosti, da bi Irving igral zgolj na gostujočih tekmah. Devetindvajsetletniku so sicer dovolili trenirati z moštvom v dvorani za trening, v Barclays Center, kjer moštvo igra domače tekme, pa brez potrdila o cepljenju ne more, so še sklenile lokalne oblasti v New Yorku.