Jordanov študentski dres na dražbi krepko presegel milijon evrov

Kot je poročala nemška tiskovna agencija dpa, gre za največji iztržek ob prodaji katerega koli kosa oblačil, ki jih je v svoji tekmovalni karieri nosil košarkar z vzdevkom Air Jordan. Kupec kosa športne zgodovine severnoameriške košarke želi ostati anonimen, so sporočili iz dražbene hiše Heritage Auctions.

Gre sicer za dres Univerze v Severni Karolini, svetlo modre barve z belo obrobo s številko 23 in napisom Jordan, s katerim je Jordan osvojil naslov igralca leta 1983. Takrat je še nastopal v severnoameriški amaterski študentski oziroma univerzitetni ligi NCAA.

Za igralca leta NCAA ga je razglasila revija Sporting News, Michael Jordan pa je majico nosil na marčni naslovnici revije leta 1983. Prvič so dres prodali na dražbi leta 1999, tedaj za 63.500 dolarjev (52.210 evrov, op. a.).

Dres je bil prodan v sklopu dražbe spomladanskega športnega kataloga Heritage, ponujeni so bili tudi košarkarski čevlji Dream Team Nike Scottieja Pippna, čelada Michigan Wolverines, šahovska miza iz leta 1972, ki sta joBobby Fischer in Boris Spaskiuporabljala v slovitem šahovskem dvoboju sredi hladne vojne med ZDA in Rusijo.

Ne gre pa za najdražji dres, prodan na dražbi. Ta status še vedno ima dres Baba Rutha, legendarnega igralca New York Yankees, ki so ga leta 2019 prodali za 5,64 milijona dolarjev.