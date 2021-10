Jordanove športne copate prodali za rekordnih 1,26 milijona evrov

Michael Jordan je rdeče-bele superge Nike Air Ships nosil med svojo prvo sezono pri ekipi Chicago Bulls leta 1984. Takrat je tudi začel sodelovati z ameriškim podjetjem Nike pri ustvarjanju svoje linije oblačil in obutve, poroča BBC.

Kot so sporočili iz avkcijske hiše Sotheby's, so superge na dražbi prodali za 1,47 milijona dolarjev (1,26 milijona evrov), kar je najvišji znesek do zdaj za nošeno obutev v zgodovini športa. Podpisane Jordanove športne copate je kupil znani zbiratelj Nick Fiorella.