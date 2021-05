Jordanovi športni copati prinesli 126.224 evrov

Na dražbi z imenom Gamers Only, ki je v celoti potekala prek spleta, je bilo na prodaj 13 parov športne obutve, ki so jo nekdaj nosili zvezdniki severnoameriške košarkarske lige NBA, med njimi tudi legendarni soigralec Michaela Jordana, Scottie Pippen, in Shaquille O'Neal, ki velja za enega najboljših centrov vseh časov. Pred dražbo so bili copati na ogled v Ženevi v okviru tedna dražb Luxury Week avkcijske hiše Sotheby's.

Superge Nike Air Jordan 1 "ne le, da so za vedno spremenile košarkarske športne copate, temveč so utemeljile tudi 'sneakersko' kulturo", so zapisali pri Sotheby'su. Par v rdeče-belo-črnih barvah Chicago Bullsov, ki so ga prodali v sredo, je Jordan nosil v času svoje prve sezone v NBA 1984/85. Zdaj 58-letni zvezdnik je bil šestkrat prvak lige NBA in velja za najboljšega košarkarja v zgodovini.

Za primerjavo, prejšnji mesec je par športnih copat Nike Air Yeezy 1, ki jih je nosil glasbenik Kanye Westna podelitvi grammyjev leta 2008, na dražbi prinesel kar 1,8 milijona dolarjev (1,5 milijona evrov).