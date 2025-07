Jordanska košarkarska reprezentanca zavrnila igranje z Izraelom

Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je obvestila izraelsko košarkarsko reprezentanco, da se jordanska vrsta ne namerava pomeriti z njo na svetovnem prvenstvu do 19 let, ki poteka v švicarski Lozani. Tekma bo tako registrirana z izidom 20:0 v korist Izraela. Jordanci so se za takšno potezo odločili v luči dogajanja v Gazi, kjer Izrael po njihovem mnenju izvaja genocid nad Palestinci.