Josh Nebo in Jessica Shepard prejela slovensko državljanstvo

Po tem, ko so pristojni organi pred dnevi izdali vsa ustrezna soglasja za izredno naturalizacijo, sta oba že podala prisego ter s tem postala slovenska državljana. Medtem ko Jessico Shepard loči še nekaj časa do prvega snidenja z novimi soigralkami, pa se bo Josh Nebo moški izbrani vrsti pridružil čez nekaj dni.

26-letni Nebo prihaja iz Houstona, 207 centimetrov visoki center pa je bil v pravkar končani sezoni eden ključnih igralcev Maccabija iz Tel Aviva. Pred tem je v Evropi igral še za Hapoel Eliato in Žalgiris, v Maccabi se je preselil pred sezono 2022/23. V času študija v ZDA je igral za univerzi Saint Francis in Texas A&M. Nebo sicer velja za izjemno robustnega in eksplozivnega košarkarja, ki se dobro znajde na obeh straneh igrišča. "Zelo sem navdušen nad to priložnostjo in čutim velik ponos, da bom lahko zaigral za slovensko reprezentanco. Veselim se reprezentančnih akcij in upam, da bomo z ekipo čim bolj uspešni. Navijačem obljubljam, da bom na vsakem treningu in tekmi dal vse od sebe in reprezentanci po najboljših močeh pomagal do dobrih rezultatov," je za KZS dejal Nebo.

27-letna Shepard je velik potencial kazala na univerzah Nebraska in Notre Dame. S slednjo je v sezoni 2018/19 osvojila naslov prvakinje Lige NCAA. Istega leta jo je na naboru Lige WNBA kot šestnajsto izbrala Minnesota. Pod evropskimi koši se je 195 centimetrov visoka košarkarica prvič preizkusila leta 2021 v Izraelu, v pretekli sezoni pa je dobre igre kazala v dresu Umana Reyer Venezie. "Hvaležna sem za ponujeno priložnost in zelo navdušena, da bom oblekla dres slovenske reprezentance. Vodstvo ekipe me je izjemno lepo sprejelo in komaj čakam, da bom spoznala vse soigralke in se z njimi podala v lov za uvrstitev na evropsko prvenstvo prihodnje leto. Lahko obljubim, da bom na igrišču pokazala vse kar znam in si seveda želim, da bomo z reprezentanco dosegale dobre rezultate," je povedala Shepard.