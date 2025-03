Junak Cedevite Olimpije si za rojstni dan želi zmago proti Crveni zvezdi

Košarkarje ljubljanske Cedevite Olimpije v nedeljo čaka vroč obračun v ligi Aba proti sedemkratni prvakinji Crveni zvezdi. Zmaji se bodo v tekmo podali z dobro popotnico, saj so sredi tedna v Stožicah že presenetili Bešiktaš in se uvrstili v četrtfinale evropskega pokala. Ob zmagi Ljubljančanov se je z 21 točkami izkazal Devin Robinson s katerim smo se pred tekmo s Crveno zvezdo tudi pogovarjali in ga z darilcem presenetili ob okroglem 30. rojstnem dnevu.

Devin Robinson blesti odkar je lani poleti oblekel dres ljubljanske Cedevite Olimpije. Ameriški krilni center je najboljši strelec ljubljanskega moštva tako v evropskem pokalu (povprečno dosega 15,1 točk na tekmo), kot tudi v ligi Aba (16,29 točk na tekmo). Za vselej nasmejanega košarkarja, ki nosi dres s številko ena, pa je danes pomembna še ena številka: 30. Robinson namreč praznuje 30. rojstni dan, zato smo ga pred našim pogovorom presenetili z majhnim darilom, za katerega je bil zelo hvaležen.

Njemu pa si lahko hvaležni soigralci, ki se lahko nanj zanesejo v ključnih trenutkih tekme, kot so se tudi sredi tedna, ko so s 96:86 premagali favorizirani Bešiktaš. "Bilo je super, ekipa je stopila skupaj, vedeli smo, da bo tekma težka, a zmaga je zato še bolj posebna. Borili smo se tudi, ko smo zaostajali in ta zmaga je bila zame eden lepših trenutkov v dresu Olimpije," nam je obračun z Bešiktašom opisal Robinson, ki je tudi razkril, kaj jim je trener Zvezdan Mitrović dejal ob polčasu, ko je Olimpija zaostajala za sedem točk: "Imate še dvajset minut, na vas je, da se odločite česa si želite, da boste še naprej igrali v evropskem pokalu, ali boste spakirali kovčke in končali evropsko sezono. To je vaša odločitev"

Robinson je poleg 21 točk dodal še 12 skokov, tri podaje in dve ukradeni žogi, zaradi česa je bil nato izbran tudi za igralca kroga. "Tega do danes sploh nisem vedel. Ampak je lepo darilce za rojstni dan, tako da bom šel domov z nasmeškom." Zmajem je do odmevne zmage pomagal tudi glasna podpora domačega občinstva: "Ja bilo je lepo, želel bi si, da bi večkrat igrali v takšni atmosferi. Čutilo se je, da vsi dihamo skupaj, tako ko smo izgubljali, kot ko smo vodili. Ves čas so nas podpirali in to nam je dalo dodatno energijo in nam pomagalo doseči zmago."

V četrtfinalu evropskega pokala Zmaje čaka še ena turška ekipa in sicer Bahčešehir, s katerim se bodo pomerili prihodnji teden v Istanbulu. A še pred tem jih čaka vroča tekma v ligi Aba, kajti v nedeljo v Stožicah gostuje Crvena zvezda.

"Sem bodo prišli motivirani, izgubili so dve izmed zadnjih treh tekem, zato bodo prišli sem po zmago, tako da moramo res pokazati našo najboljšo igro, ohraniti ritem, ki ga igramo, igrati brez pritiska, neobremenjeni in res trdo garati, da vknjižimo novo zmago. Vemo, da nas bodo z agresijo poskušali premagati, a se to ne bo zgodilo," je prepričan Robinson, ki še poudarja, da so fantje odločeni sezono končati v velikem slogu: "Do konca sezone moramo ohraniti dobro formo, vemo da je pred nami nekaj težkih tekem, zato moramo vsako odigrati na najvišjem možnem nivoju." Zmaji bodo morali proti Crveni zvezdi igrati brez kapetana Jake Blažiča, ki si je na tekmi proti Bešiktašu resneje poškodoval zapestje. A kljub bolečinam je 34-letni slovenski reprezentant pokazal srce in tekmo odigral do konca, kar je Robinson komentiral z izbranimi besedami: "To je bila velika poteza z njegove strani. Rekel sem mu, da je pravi borec in vliv nam je samozavest, ki smo jo potrebovali za zmago proti Bešiktašu."

"Žal ga sedaj nekaj časa ne bo na parket, ampak vem, da bo prisoten na treningih, tekmah in da bo počel to, kar najbolje počne. Ni najbolj zgovoren fant, ampak vodi z zgledom in prepričan sem, da se bo trdi garal, da se bo na parket vrnil še močnejši kot je bil," je o Blažiču še povedal visokorasli ameriški košarkar Olimpije, ki se, čeprav je zanj nekoliko premrzlo v Sloveniji počuti odlično in ne izključuje možnosti, da bo v glavnem mestu Slovenije ostal še kakšno sezono.

