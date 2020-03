Junak 'el Clasica' Vinicius: Najboljša noč v mojem življenju v dresu Reala

Počasni posnetek prvega Realovega zadetka je razkril, da mu je Toni Kroos nakazal, naj steče v prazen prostor na levi strani, Vinicius je to tudi storil, nato pa ga je Nemec z lepo podajo tudi zaposlil. Vinicius je stekel vse do konca, sprožil in tudi s pomočjo branilca Gerarda Piqueja matiral nemočnega Marca-Andreja Ter Stegna . "Toni mi je lepo podal, tako kot to počnemo na treningu, danes sem stekel in zadel," je akcijo ob zadetku opisal 19-letni Brazilec. Po tekmi je moral odgovarjati na vprašanje, ali je podajal ali streljal. "Nisem podajal, streljam sem, žoga pa je oplazila Piqueja in končala v golu," je zatrdil Vinicius.

Vinicius Junior je bil v drugem polčasu ob rumenem kartonu in številnih nespametnih odločitvah v zaključkih akcij že na robu menjave, a mu je Zinedine Zidan e zaupal še ravno toliko časa, da se mu je 19-letni brazilski nogometni up oddolžil z zadetkom. In to kakšnim, zadetkom, ki je strl Barcelonin odpor v 71. minuti tekme. "Najboljša noč v mojem življenju madridista, seveda. Vedno trdo delam in vedel sem, da bo prišel ta trenutek v pravem času," je povedal Vinicius v televizijskem intervjuju za Movistar.

Temu so hitro v objem prišli tudi soigralci in mu čestital. "Čestitali so mi in dejali, da moramo slediti temu, kar počnemo. Igrati moramo za nas in za naše navijače," je obrazložil Realov napadalec, ki je z 19 leti in 233 dnevi postal najmlajši strelec na el Clasicih v tem stoletju. Da je zadovoljstvo še večje, je skalp vzel ravno prvemu zvezdniku blaugraneLionelu Messiju. Ta je bil ob prvem zadetku Realu star 19 let in 259 dni. Tokrat so ga galaktiki dobro zaustavili, Messi je namreč še na peti zaporedni tekmi z Realom ostal brez zadetka ali podaje.

Očitno je Brazilec, ki se je v tej sezoni že nekajkrat znašel pod udarom kritik, v zaključku sezone, v najpomembnejšem delu za Real, ujel odlično formo. Izkazal se je namreč tudi na tekmi osmine finala Lige prvakov, ko je podal pri zadetku Isca. Ko ga je Zidane v 75. minuti potegnil iz igre in na zelenico poslal Balea, je City pripravil popoln preobrat. "Nadaljevati moramo z našim delom, vedno. Početi moramo to, kar si želi Zidane od nas. Znova smo igrali zelo dobro in zmagali," je zaključil Vinicius.