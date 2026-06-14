Junak finala: Nimam besed. To je vse, o čemer sem sanjal

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Jalen Brunson AP

Jalen Brunson AP

Jalen Brunson AP

Jalen Brunson AP

Jalen Brunson AP

Jalen Brunson AP

Jalen Brunson AP













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New York Knicks so finalno serijo proti San Antoniu dobili s 4:1 v zmagah, pri čemer so vse štiri zmage dosegli po zaostanku z dvomestno razliko. Na peti tekmi v Teksasu so zaostajali za 16 točk – a niso se zlomili. "Nimam besed. To je vse, o čemer sem sanjal," je med slavjem na parketu dejal MVP finala Jalen Brunson, ki je pred leti delil slačilnico z Luko Dončićem pri ekipi Dallas Mavericks.

Brunson spisal zgodovino

Odločilni igralec večera je bil prav Brunson, ki je postavil tudi nov rekord kluba po številu točk na finalni tekmi. Doslej ga je držal Willis Reed (38 točk proti Lakersom leta 1970), zdaj pa pripada levorokemu organizatorju igre, ki je pred štirimi leti spremenil usodo franšize. Pomemben delež sta dodala tudi Mikal Bridges in Josh Hart, preostala člana t. i. trojice "novih knicksov", ki je skupaj osvojila naslov NCAA z Villanovo. Skupaj sta prispevala 27 točk.

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"Sploh ne vem, kaj čutim. Osupel sem. Ko so nas vsi odpisali, smo našli način, da se vrnemo," je še dejal Brunson. Devetindvajsetletni košarkar je na tokratni peti tekmi zadel 14 od 27 metov iz igre, od tega štiri od sedmih za tri točke. S črte prostih metov pa je zadel 13-krat iz 15 poskusov.

Jalen Brunson je bil v finalni seriji nezaustavljiv. FOTO: AP

Ob njem je Josh Hart 13 točkam dodal 11 skokov, Mikal Bridges pa je dosegel 14 točk ob 50-odstotnem metu iz igre. "To je izjemno, ne morem verjeti, da se je to zgodilo," pa je po finalu dejal trener ekipe iz New Yorka Mike Brown. "Navijači ste resnično nori, neverjetni," je še dodal Brown, ki je na klop kratkohlačnikov sedel pred začetkom letošnje sezone.

Spurs vodili, a znova klonili

Pri San Antoniu je Dylan Harper dosegel 25 točk, Victor Wembanyama pa prispeval 19 točk, 14 skokov in pet blokad. Spurs so na vsaki od petih finalnih tekem vodili za več kot 10 točk. Na prvi za 14, na drugi in tretji za 12, na že omenjeni četrti so imeli kar 29 točk naskoka, danes pa so izpustili iz rok vodstvo s 16 točkami.

Knicks so bili v tej končnici popolni v tekmah za zaključek serije (4-0) vse zmage so dosegli v gosteh. A vzdušje v San Antoniu je bilo vse prej kot gostujoče, saj je v Teksas pripotovalo na tisoče navijačev iz New Yorka.

Od -29 do naslova

New York je pot do naslova tlakoval že na četrti tekmi, ko je nadoknadil kar 29 točk zaostanka in slavil s 107:106 po zabijanju OG Anunobyja 1,2 sekunde pred koncem.

Takoj po zmagi je bil Empire State Building osvetljen v značilnih oranžno-modrih barvah Knicks, pred domačim stadionom Madison Square Garden pa je izbruhnilo bučno slavje v ritmih uspešnice New York, New York Franka Sinatre.

To je bil največji preobrat v zgodovini finalov NBA. Zato se je 16 točk zaostanka na peti tekmi skoraj zdelo obvladljivo. Tudi tokrat so Spurs začeli bolje in povedli z dvomestno razliko, Knicks pa so na začetku povsem odpovedali zgrešili so 16 od prvih 18 metov in prvih 11 za dve točki. V nekem trenutku je imel Wembanyama več blokad (5), kot so Knicks zadetih metov (4). Kljub temu so se vrnili kot že tolikokrat. Delni izid 22:9 jih je približal na tri točke zaostanka, a je Devin Vassell tik pred odmorom poskrbel, da so Spursi na polčas odšli z vodstvom 42:37.

Finale z malo točkami, a veliko zgodbo

Prvi polčas je bil izjemno neučinkovit – skupaj je padlo le 79 točk, kar je najmanj v finalu NBA po letu 2010.

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Ekipi sta skupaj metali le 31,8-odstotno iz igre, kar je prav tako rekordno nizko.

Teksaški hat-trick za Brunsona

Za Brunsona ima Teksas poseben pomen. Z Villanovo je tam osvojil dva naslova NCAA leta 2016 v Houstonu in 2018 prav v San Antoniu, le nekaj kilometrov od dvorane Spursov.

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Zdaj je dodal še tretjega in brez dvoma najslajšega. Rekorder v finalih sicer ostaja Elgin Baylor, ki je v dresu Los Angeles Lakers leta 1962 na domači peti tekmi proti Bostonu dosegel kar 61 točk.

Jalen Brunson z laskavo lovoriko naj igralca finala. FOTO: AP

Je pa Brunson postal šele drugi košarkar, ki je na gostujočem terenu na zadnji tekmi finala dosegel 45 ali več točk. To je pred njim uspelo le Michaelu Jordanu, ki je leta 1998 v gosteh proti Utahu dosegel prav 45 točk za slavje Chicago Bulls. Izid, liga NBA, veliki finale, 5. tekma:

San Antonio Spurs - New York Knicks 90:94 (23:13, 19:24, 30:28, 18:29)

Jalen Brunson 45 (14:27 iz igre, 4:7 za tri, prosti meti 13:15, 3 podaje, 3 skoki in 2 ukradeni žogi v 41 minutah).

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