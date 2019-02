Zdovc spet sedel na klop Olimpije: Vesel sem, da se vračam domov

Pri Petrol Olimpiji so se za menjavo dokončno odločili po novem porazu in izpadu v pokalnem tekmovanju. Jure Zdovcje po poročanju spletnega portala Sportandozavrnil službo pri turški Pinar Karsiyaki. 52-letni Zdovc je nazadnje vodil Cedevito, Olimpijo pa že med letoma 2009 in 2011. Kot trener je deloval še pri AEK, Gaziantepu, Spartaku, Bosni, Iraklisu, Slovanu in Splitu.

"Občutki ob vrnitvi v Petrol Olimpijo so mešani. Zelo vesel sem, da se vračam domov, v klub, pri katerem zagotovo pri meni prevladujejo emocije pred mislimi in čisto glavo. Zavedam se, da me čaka veliko zahtevnega in težkega dela," je izjavo Zdovca za uradno spletno stran kluba prenesel STA.

Glavni cilj v sezoni pridobiti zmagovalno mentaliteto

"Vodenje najuspešnejšega košarkarskega kluba v zgodovini slovenske košarke je velika odgovornost, saj se od Petrol Olimpije pričakuje, da zmago kot po pravilu slavi na vsaki tekmi. Naš glavni cilj v tej sezoni je prav zagotovo pridobiti znova zmagovalno mentaliteto in se dokazovati vsako tekmo znova," je še povedal Zdovc.

Roman Lisac, direktor Petrol Olimpije, pa je pojasnil: "Jure Zdovc bo do konca tekmovalne sezone 2018/19 in v naslednjih sezonah vodil člansko moštvo Petrol Olimpije. Po slabem uvodu v sezono in menjavi Zorana Martića, Saša Nikitović ni uspel doseči ciljev, ki smo jih zastavili ob njegovem prihodu."

O Zdovcu pa je Lisac povedal: "Zdovc pozna ljubljansko košarkarsko javnost in se hkrati zaveda, kaj pomeni delovati v Petrol Olimpiji, saj je nenazadnje s klubom dosegel številne uspehe. O tem, za kako izvrstnega trenerja gre, verjetno ni potrebno izgubljati besed, vsi v upravnem odboru KK Petrol Olimpija Ljubljana pa smo zelo zadovoljni, da ga bomo znova videli na klopi naše članske ekipe. Naše misli so že usmerjene v zaključek regionalnega tekmovanja, v državnem prvenstvu pa bomo seveda napravili vse, da naslov prvaka še tretjo sezono zaporedoma ostane v stožiških vitrinah."