Jure Zdovc je nov trener Žalgirisa

Štiriinpetdesetletni Jure Zdovc, ki je maja 2020 prevzel vodenje Metropolitans 92 iz Pariza, bo v Kaunasu nasledil Avstrijca Martina Schillerja, ki se je s klubom razšel, potem ko je Žalgiris izgubil uvodni tekmi v Evroligi, je sporočil klub na svoji spletni strani. Podrobnosti pogodbe z Zdovcem bo klub predstavil, ko bodo urejene vse formalnosti, so še zapisali Litovci.

Za Zdovca bo to dvanajsti klub v njegovi trenerski karieri. Začel jo je 2003 kot pomočnik v Krki, nadaljeval pa v Splitu, ljubljanskem Slovanu, grškem Iraklisu, Olimpiji, Bosni, Spartaku iz Sankt Peterburga, turškem Gaziantepu, Aeku iz Aten ter zagrebški Cedeviti. Ob tem je bil dvakrat selektor Slovenije, prvič v letih 2009 in 2010 ter drugič v letih 2014 in 2015.