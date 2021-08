Jurica Golemac: Želimo sezono z gledalci in čim manj odpovedmi

Trener Jurica Golemac ima trenutno na seznamu petnajst igralcev, a nekateri od teh bodo kariero nadaljevali kot posojeni košarkarji drugim klubom, v Stožicah pa si želijo še vsaj eno odmevno okrepitev pod košema. Iz prejšnje sezone so ostali vsi štirje slovenski reprezentanti, torej Jaka Blažič, Edo Murić, Luka Rupnik in Žiga Dimec, trije mlajši igralci, Dan Duščak, Luka Ščuka in Rok Radović, ter Alen Hodžić in Ivan Marinković. Slednji bo po besedah športnega direktorja kluba Sanija Bečirovića skoraj zagotovo odšel iz Ljubljane.

Novinci so mladi slovenski reprezentant Saša Ciani, Blaž Habot (letnik 2000), ki je lani igral na Polzeli, srbski krilni center Marko Radovanović (prej FMP) ter štirje novi temnopolti košarkarji. Na mestu organizatorja se bosta izmenjavala Jacob Pullen (Mornar Bar) in Marcus Keene (Kalen Estonija), pod košema pa bosta igrala Carmichael Jackie (Igokea) in Ejim Melvin (Budućnost).

Od omenjenih petih mladih košarkarjev je zelo verjetno, da bodo nekateri odšli na posojo v Ilirijo, ki si je v prejšnji sezoni izborila prvoligaški status. Želja trenerja Golemca in vodstva kluba je še en visok igralec, saj se je morala Cedevita Olimpija odreči uslugam avstralskega centra južnosudanskih korenin Mangoka Mathianga, ki se je huje poškodoval pred začetkom prejšnje sezone in ni okreval po pričakovanjih.

Cedevita Olimpija bo v novi sezoni nastopala v ligi Aba, ki se začne 24. septembra, od 19. oktobra dalje tudi v evropskem pokalu ter nato drugo leto v drugem delu državnega prvenstva. Zlasti od marca dalje jo čaka naporen ritem treh tekem, saj bo evropski pokal potekal po novem sistemu. V rednem delu bo imela vsaka ekipa 18 tekem, od aprila dalje pa se bo 16 najboljših ekip merilo v izločilnih bojih.

Športni direktor Bečirović je na druženju z novinarji poudaril, da ima klub v primerjavi s prejšnjo sezono od 10 do 15 odstotkov višji proračun, trener Golemac pa je izpostavil pomembnost uigravanja novih članov ter dobro kemijo znotraj ekipe.

"Glede na to, da imamo kar precej novih igralcev, pričakujem, da bomo potrebovali nekaj tekem, da se spoznamo in ustvarimo pravo vzdušje. Prvi vrhunec načrtujem okoli novega leta, nato pa želim, da ekipa napreduje iz tekme v tekmo," je dejal Jurica Golemac in dodal: "Predvsem pa si želimo sezono z gledalci ter s čim manj odpovedanimi tekmami."