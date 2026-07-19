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'Gremo na vse ali nič. Upam, da v polnih Stožicah ...'

Ljubljana, 19. 07. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Milan Doknić
Francija - Slovenija

No, pa jim je končno uspelo. Generacija slovenskih mladih košarkarjev, ki je na zadnjih dveh velikih tekmovanjih izpadla v polfinalu in domov odšla z bronastimi medaljami, bo končno zaigrala v finalu. Po zmagi nad Francijo v polfinalu (91:89) bo slovenska U20 reprezentanca v domačih Stožicah proti Srbiji lovila zlato medaljo. Tekmo, polno preobratov in junaških potez, bodo fantje, ki so osvojili srca ljubiteljev košarke na sončni strani Alp, morali pustiti za seboj in osvojiti naziv mladinskih evropskih prvakov. Prenos na Kanalu A in VOYO.

Tekma, ki so jo slovenski mladi košarkarji začeli obetavno, se je popolnoma spremenila, ko se je eden najboljših posameznikov domače reprezentance poškodoval. Urban Kroflič v prvih sedmih minutah ni zgrešil meta in v statistiko je vpisal osem točk, a njegov odhod na klop je ogrozil velike sanje te generacije. A fantje niso popuščali, niso obupali, predvsem pa so se zbrali in brez strahu pognali proti favoriziranim Francozom.

Prvi je v ospredje stopil Filip Petkovski, ki na nobeni tekmi pred polfinalom ni igral več kot 18 minut in presegel 10 točk. Selektor Danijel Radosavljević mu je po poškodbi zaupal toliko, da je igral 27 minut in vpisal 14 točk, 4 skoke in 4 asistence. Za nameček je odločil zmagovalca z dvema zadetima prostima metoma v zadnji sekundi. A ogromno zaslug za to, da je bila Slovenija v položaju za zmago po poškodbi kapetana, si zasluži Mark Padjen.

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Velik del zadnje četrtine je odigral s štirimi osebnimi napakami, kljub temu pa je v zadnjih treh minutah z dvema zadetima trojkama in atraktivnim zabijanjem poskrbel za to, da so bili domači v položaju za maloverjetno zmago. Po tekmi je pred novinarje stopil izmučen, a zadovoljen. "Bila je tekma z vzponi in padci. Borili smo se do zadnje sekunde. Lahko bi šlo v obe smeri. A zmaga je bila taka, kot je vedno - ekipna. Znova smo imeli težave. Naš najboljši igralec se je poškodoval v prvi četrtini. Jaz sem tudi naredil nekaj neumnih prekrškov. Že od začetka govorimo, da vsak igralec, ki pride v igro, dvigne raven igre. Naša klop je spet naredila to, kar je morala in presegla to, kar smo želeli od nje. Vsak, ki je stopil na igrišče, je dal od sebe 250 odstotkov," je dejal neposredno po tekmi.

32 sekund pred koncem je moral po peti osebni napaki oditi na klop, kjer je lahko le nemočno spremljal odločilne proste mete Petkovskega. "Vmes sem raztrgal dres. Želel sem zapustiti Stožice. Potem pa sem verjel v svoje soigralce. Skoraj bi se mi ustavilo srce. Vsaka čast za ta skok in izsiljen prekršek," je soigralca pohvalil Padjen.

Poleg Padjena in Krofliča je velik del priprav na to prvenstvo zaradi obveznosti s člansko reprezentanco moral izpustiti tudi Vit Hrabar. Očitno so mu izkušnje s starejšimi kolegi prišle zelo prav, saj je tekmo zaključil z 10 točkami in štirimi skoki. Zdaj se veseli prvega velikega finala. "Od začetka priprav je bil to cilj. Uresničili smo ga, ampak ne do konca. Jutri moramo še zmagati," nam je Hrabar dejal samozavestno.

Lepe predstave fantov v zadnjem tednu so v soboto nagradili tudi navijači, ki so v Stožice prišli v največjem številu do zdaj. Mladeniči, ki bi jutri lahko postali evropski prvaki, so se jim zahvalili, nato pa povabili na ponoven obisk. "Brez navijačev ne bi mogli zmagati. Jutri gremo na vse ali nič. Upam, da v polnih Stožicah," je dejal eden od junakov večera Padjen. Vsi, ki ste v minulih tednih, mesecih in letih tarnali nad stanjem slovenske košarke in članske reprezentance, zdaj nimate več legitimnih izgovorov. Fantje so na šestih zaporednih zmagah pokazali vse, kar lahko ponudi košarka. Tudi v najtežjih trenutkih niso popuščali in znova so dokazali pravo moč močne ekipe. Če finančno zmorete, si privoščite nedeljski obisk Stožic in ogled resnično lepe košarke.

mark padjen filip petkovski slovenija francija eurobasket u20 evropsko prvenstvo do 20 let

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