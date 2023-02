Južni Sudan presenetil in se prvič v zgodovini uvrstil na SP

Ekipa Južnega Sudana, ki je dobila vzdevek 'Svetle zvezde', je v skupinskem delu afriških kvalifikacij za svetovno prvenstvo dominirala v skupini B in zmagala vseh šest tekem. V nadaljnjem skupinskem delu so sprva klonili proti Senegalu, nato pa zmagali vse tekme in se prav z zmago ter maščevanjem Senegalu prvič v zgodovini mlade države uvrstili na SP.

Na svetovnem prvenstvu, ki ga bodo čez nekaj mesecev gostili Japonska, Filipini in Indonezija (slednja se zanimivo avtomatsko ni uvrstila na mundial), bo igralo 32 držav. Vstopnico na drugo zaporedno SP, ki bo odigrano v Aziji (leta 2019 ga je gostila Kitajska), pa si je sicer zagotovilo že 21 držav. Poleg že omenjenih gostiteljic Japonske in Filipinov, so to še Avstralija, Kanada, Kitajska, Slonokoščena obala, Egipt, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Jordanija, Latvija, Libanon, Litva, Nova Zelandija, Slovenija, Španija, ZDA in Južni Sudan.

Žreb skupin za SP bo sicer 29. aprila v Manili.