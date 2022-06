K Dončiću v Dallas se seli Wood

Košarkarji Dallasa, ki so se v tej sezoni uvrstili v konferenčni polfinale lige NBA, so dobili novega igralca. Luku Dončiću in druščini bo v prihodnje pomagal center Christian Wood. 210 centimetrov visoki košarkar prihaja iz Houstona. V nasprotno smer odhajajo dosedanji člani Dallasa Boban Marjanović, Marquese Chriss, Trey Burke in Sterling Brown, ekipa Houston Rockets pa bo ob tem imela tudi 26. izbor na letošnjem naboru.

Christian Wood je v dveh sezonah pri Houstonu v povprečju dosegal po 19,1 točke in 9,9 skoka. 210 centimnetrov visoki košarkar je imel ob tem 51% met, izza črte 6.75 je metal spoštljivih 39%. "Je med boljšimi ofenzivnimi centri lige NBA," je "opazil" ESPN. "Napadalno gledano bi se moral odlično vklopiti v igro Dallasa, saj ima zelo korekten met iz razdalje, ob tem bo gotovo precej boljši partner Luku Dončiću v igri "pick and roll". Veliko boljši od recimo Dwighta Powlla ali Maxija Kleberja," dodajajo ameriški mediji. "Ni pa Wood tip centra, ki bi(o) zaščitil prostor pod obročem," še piše ESPN. icon-expand Christian Wood je pred prihodom v Dallas igral za Houston. FOTO: AP V sezoni 2022/23 bo Wood v zadnjem letu pogodbe dobil 13,7 milijona evrov. Ekipa iz Houstona, ki je v pretekli sezoni lige NBA - pravkar onkraj velike luže poteka veliki finale - zasedla zadnje mesto po rednem delu z 20 zmagami in 62 porazi, želi povsem osvežiti igralski kader. V klub je med drugim prišel tudi 19-letni turški košarkar Alparen Sengun, ki igra prav na poziciji centra. Kot poročajo ameriški mediji, v Houstonu stavijo predvsem na nabor, ki bo naslednji četrtek v Barclays Centru v Brooklynu. V prvem krogu bodo imeli 3., 17. in po novem tudi 26. izbor. Okrepitev na položaju centra oziroma krilnega centra je bila ena od glavnih poletnih nalog pri Dallasu. icon-expand Jalen Brunson FOTO: AP Prioriteta kluba ostaja podaljšanje z Brunsonom

Član udarne peterke ekipe Dallas Mavericks Jalen Brunson je v pravkar končani sezoni vnovič potrdil, kako pomemben člen ekipe je. Tudi zato za vodstvo ekipe iz Teksasa ostaja ena izmed prioritet podaljšanje sodelovanja s tem 25-letnim branilcem. Košarkarju se je pogodba nedavno uradno iztekla in podaljšanje sodelovanja je trenutno prva skrb kluba. "Brunson je lani storil nov velik korak naprej v karieri. Če je bila njegova vloga pred sezono-dvema še ne povsem jasna, pa je od lanske na dlani, da je eden izmed kljunih mož Teksašanov. Čeprav uradno na njegov naslov ni prišla še nobena ponudba, pa je jasno, da je na radarju številnih ekip v ligi," je prepričan ESPN.