Kaj bo Slovenkam prinesla igra kroglic?

Slovenija bo na žrebu v drugem kakovostnem bobnu skupaj s Turčijo, Italijo in Grčijo. V prvem bobnu so Španija, Francija, Belgija in Srbija, v tretjem Velika Britanija, Črna gora, Slovaška in Češka, v zadnjem pa Madžarska, Latvija, Nemčija in Izrael. Slovenija ne more dobiti Srbije, ker je kot gostiteljica po pravilu Fibe njo izbrala za nastop v drugi skupini v Ljubljani, vseh treh ekip iz drugega bobna ter Izraela in Češke, ki bosta igrali v Tel Avivu.

Za Slovenijo bo to četrti nastop na EP. Leta 2017 v Pragi so Slovenke zasedle 14. mesto, na naslednjih dveh eurobasketih 2019 v Nišu in 2021 v Franciji pa so bile desete. "Če sem iskrena, kakšnih posebnih pričakovanj pred sredinim žrebom nimam. Seveda upam, da nas bo malo spremljala tudi sreča. Na prvenstvu ne bo slabe reprezentance in za dosego dobrega rezultata bomo morale zmagovati ne glede na to, kdo nam bo stal na drugi strani igrišča," pred igro kroglic pravi Eva Lisec. Mislim, da vse punce že nestrpno čakamo, da izvemo s kom se bomo pomerile v skupinskem delu EuroBasketa in se v glavah že začnemo pripravljati na tekmice. Upam, da nam bo žreb vsaj malce naklonjen. A ne glede na nasprotnice nas bo čakalo težko delo, saj na prvenstvu nastopa šestnajst najboljših evropskih reprezentanc. Naša naloga bo, da se dobro pripravimo in turnir pričakamo v najboljši možni formi," pred žrebom dodaja Zala Friškovec.