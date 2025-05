Kaj je (bo) prinesel tajni sestanek Dončića, Reddicka in Pelinke? In kaj pomeni odsotnost Jamesa?

Generalni direktor Los Angeles Lakers Rob Pelinka, trener jezernikov JJ Reddick in zvezdnik ekipe iz mesta angelov so le dva dni po nepričakovani hitrem koncu sezone v ligi NBA na tajnem sestanku staknili glave. Tema skrivnostnega druženja trojice pa - prihodnost Los Angeles Lakersov. Čeprav vsebina ni povsem razkrita, pa je bila glavna tema kadrovanje pred naslednjo sezono. Ameriški mediji se ob tem sprašujejo, zakaj na sestanku ni bilo LeBrona Jamesa. In stekle so špekulacije ...

Rob Pelinka je po izpadu v prvem krogu končnice in koncu sezone že po tekmi z Minnesoto dejal, da se klub pripravlja na naporno poletje oziroma medsezonsko obdobje, v katerem se obetajo korenite spremembe v igralskem kadru. Drugo leto zapored so Lakers obstali v prvem krogu končnice. Letos so vanjo prišli kot tretja ekipa zahodne konference po koncu rednega dela, predvsem po zaslugi napadalne moči trojčka Luka Dončića, LeBrona Jamesa in Austina Reavesa.

Luka Dončić in JJ Reddick FOTO: AP icon-expand

A proti Minnesoti so se pokazale luknje v zasedbi glavnega trenerja JJ Redicka. Odhod Anthonyja Davisa je pri Los Angelesu pomenil predvsem pomanjkanje višine in fizične moči pod košema na obeh koncih igrišča, nekaj kar so volkovi in visokorasli center Rudy Gobert v prvem krogu končnice prida izkoristili.

"Marsikaj je nejasnega. Prihodnsot LeBrona Jamesa na primer. Ta ima v žepu pogodbo za 52 milijonov, lahko zapusti klub ali preoposto konča kariero. Vse je odprto, sploh ker je James kazal utrujenost v seriji z Minnesoto, tako da se ne ve, če bo sploh vstopil v 23. sezono v ligi NBA," piše ameriški ESPN, ki se sprašuje in špekulira, ker na sestanku ni bilo kralja Jamesa. "Vprašanje, kaj je zadaj, toda pričakovali bi ga na takšnem sestanku."

Luka Dončić vs Minnesota FOTO: Sofascore.com icon-expand

Slovenski as Dončić je v mesto angelov prišel februarja po nenadni in šokantni menjavi z Anthonyjem Davisom, ki je takrat odšel k Dallas Mavericks. Dončićev prihod je vdahnil novo življenje Los Angelesu za odličen zaključek rednega dela, kar pa jezerniki niso prenesli v končnico.

"Petkratni udeleženec tekme vseh zvezd lahko sprejme pogodbo za štiri leta, ki bi mu navrgla okoli 220 milijonov evrov, na mizi je tudi triletna pogodba v višini 150 milijonov evrov, lahko pa se odloči tudi, da sprejme vlogo prostega igralca v letu 2026," dodaja ESPN, ki trdi, da so bili omenjeni trije videni ob prihodu v znano restavracijo Craig's v LA-ju.

"Prihodnost JJ Reddicka naj bi bila najmanj sporna. Vodilni pri Lakersi mu še dalje zaupajo in ga bodo vezali na dolgoletni projekt," o skrivnostnem sestanku Dončić - Reddick - Pelinka še piše ESPN.

Peklinka prepričan: Trojec Dončić, Reaves in James ostaja v mestu angelov

Generalni direktor Pelinka je po koncu sezone dejal, da so bili Lakers ob prihodu Dončića prisiljeni improvizirati pri sestavi ekipe, zdaj pa nameravajo med sezono premišljeno pristopiti k obnovi igralnega štaba. Glavna prednostna naloga je pridobitev visokega igralca pod košem. "Ko ob koncu prestopnega roka opraviš tako obsežno menjavo, je to nekaj takšnega, kot da bi poskušal zgraditi letalo na nebu," je novinarjem po koncu sezone dejal Pelinka.

"Zdaj imamo priložnost, da pristanemo, letalo postavimo v hangar in poskušamo ugotoviti, kaj moramo posodobiti in spremeniti, kar bomo tudi storili. Jasno je, da ta ekipa potrebuje več velikosti in centra. To je zelo jasen in očiten stranski učinek menjave potencialno najboljšega velikega igralca v ligi v zameno za organizatorja igre," je nadaljeval Pelinka.

"Seveda se s takšno menjavo odpre velika luknja. Prestopni rok za menjave in trenutki pred njim pa ne omogočajo dovolj časa, da bi raziskal vsak ne obrnjen kamen in naši ekipi dodal visokoraslega igralca. Po menjavi Luke preprosto nismo imeli časa. Zdaj pa ga imamo," je še dodal generalni direktor.

Luka Dončić in Rob Pelinka FOTO: AP icon-expand