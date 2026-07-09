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Košarka

'Kaj je lepšega kot se dokazovati v domači dvorani'

Ljubljana, 09. 07. 2026 06.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.I.
Med 11.7 in 19.7 boste lahko tekme spremljali na KANALU A IN VOYO

V soboto se začenja Eurobasket U20, ki ga gosti Slovenija. Slovenski košarkarji se bodo v skupini pomerili s Češko, Izraelom in Romunijo. Za slovensko reprezentanco je nastop na domačem prvenstvu poseben izziv. Pred domačimi navijači želi prikazati borbeno in kakovostno košarko ter se enakovredno kosati z evropsko elito.

Na prvenstvu EuroBasket U20 se bo merilo 16 najboljših reprezentanc stare celine, ki se bodo borile za naslov evropskega prvaka. Na parketu dvoran Stožice in Tivoli bodo številni mladi igralci dokazovali, zakaj veljajo za največje upe svojih držav.

Slovenska reprezentanca ima ekipo, ki se lahko vmeša v boj za kolajne. Največ odgovornosti bo zagotovo prevzela trojica, ki igra tudi za člansko reprezentanco - Mark Padjen, Stefan Joksimović in Urban Kroflič. Selektor reprezentance pravi, da se bo ta trojica hitro vklopila v sistem igre, čeprav skupaj ni odigrala nobene prijateljske tekme.

Slovenski košarkarji bodo prvo tekmo odigrali proti reprezentanci Češke, ki je zelo neugodna ekipa, ima svoj slog igranja košarke ter je zelo dobra v obrambi.

"Kar se tiče igralnega cilja, bi si želel, da igramo iz tekme v tekmo bolje. Tudi nekakšen plan je, glede na to, da smo prijateljske tekme igrali brez te trojice, ki je bila pri članih, bo neka uganka v štartu, ampak mislim, da bo iz minute v minuto oziroma iz tekme v tekmo bolje," je pred prvenstvom povedal slovenski selektor Danijel Radosavljević, dodal pa je tudi, da bodo fantje prikazali borbeno, všečno in hitro košarko.

Med 11.7 in 19.7 boste lahko tekme spremljali na KANALU A IN VOYO
Med 11.7 in 19.7 boste lahko tekme spremljali na KANALU A IN VOYO
FOTO: 24ur.com
EuroBasket Slovenija Ljubljana Radosavljević

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