'Kaj je lepšega kot se dokazovati v domači dvorani'

Na prvenstvu EuroBasket U20 se bo merilo 16 najboljših reprezentanc stare celine, ki se bodo borile za naslov evropskega prvaka. Na parketu dvoran Stožice in Tivoli bodo številni mladi igralci dokazovali, zakaj veljajo za največje upe svojih držav.

Slovenska reprezentanca ima ekipo, ki se lahko vmeša v boj za kolajne. Največ odgovornosti bo zagotovo prevzela trojica, ki igra tudi za člansko reprezentanco - Mark Padjen, Stefan Joksimović in Urban Kroflič. Selektor reprezentance pravi, da se bo ta trojica hitro vklopila v sistem igre, čeprav skupaj ni odigrala nobene prijateljske tekme.