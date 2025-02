Kaj lahko stori Dallas proti najboljšemu moštvu lige?

Dobra novica za privržence Dallasa je prav gotovo vrnitev Danteja Exuma, ki je bil zaradi operacije zapestja odsoten od začetka letošnje sezone. V vrstah teksaške franšize komaj čakajo tudi na povratek slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića, ki zaradi že znanih težav z mečno mišico še vedno ni pripravljen na največje napore. Podobno velja za zelo obetaven center Derecka Livelyja, ki bo s košarkarskih parketov odsoten še najmanj dva meseca.

Star pregovor pravi, da se ob težavah poznajo pravi junaki. Daleč od tega, da trenutna (zdesetkana) zasedba lanskih finalistov najmočnejše košarkarske lige na svetu ne bi bila zmožna zmagovati v nizu, toda kot na dlani je, da se odsotnost dvojca Dončić - Lively še kako pozna v igri Dallasa. "Ne stokamo in delamo naprej. To je edino, kar nam preostane do popolnitve igralskega kadra. Tokrat nas čaka tekmec najvišje kakovostne ravni. Nenazadnje so brez težav dobili našo prvo medsebojno srečanje v Dallasu. Gre za moštvo, ki od začetka sezone deluje na najvišjih obratih, in to raven je uspelo ohraniti do danes. To so odlike šampionskih ekip," je na dušo nocojšnjega tekmeca Mavsov popihal Jason Kidd.