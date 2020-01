Dončić: Kaj mi je rekel Kobe? Uf, tega vam ne morem razkriti, toda njegov naglas je bil odličen

Slovenski košarkar Luka Dončić, ki ima za seboj izvrstno prvo polovico sezone 2019/20 z Dallasom, dviguje veliko prahu tudi v ZDA. Čez noč je praktično postal MVP-kandidat, zato dobiva ogromno medijske pozornosti. Tokrat je sedel pred kamere ESPN-a, največje športne mreže v ZDA.

"Nisem pričakoval, da bom igral tako zelo dobro, toda trdo sem delal čez poletje. Imel sem precej časa, pretekla poletja sem imel na voljo le dva do tri tedne oz. en mesec. Ta čas mi je to poletje mi je veliko pomagal," je pogovor z novinarko in voditeljico oddaje 'The Jump' Rachel Nichols pričel Luka Dončić.

Te dni je veliko pozornosti požela tudi izjava legendarnega, danes 81-letnega Jerryja Westa, ki je dejal, da bo Dončić najboljši Maverick v zgodovini franšize. "Neverjetno je to slišati, toda da bi postal vsaj podoben Dirku, bi se moral še precej, precej izboljšati. Preseči Dirka je ena najtežjih stvari, tako da bo to zelo težko storiti,"ostaja skromen in trdno na tleh vsega 20-letni Ljubljančan. Ta svet pritiska v ligi NBA dojema nekoliko drugače kot običajen 20-letnik. "Pritisk je v mojem življenju že od 13 leta. Preseliti sem se moral iz Slovenije v Madrid. S pritiskom živim vsak dan, tako da ga niti ne čutim več,"je jasen Dončić.

Kobe Bryant Luka Dončić FOTO: AP

'Kaj mi je Rekel Kobe? Tega vam pa ne morem razkriti'

Dončića je pred časom na tekmi v Los Angelesu prišla pozdraviti še ena legenda NBA-košarke - Kobe Bryant. Ta je na tekmo pripeljal svojo hčerko, ki se je nato ponosno slikala z Dončićem. Ta se je s Kobejem rokoval kar med tekmo, ko ga je presenetil glas iz ozadja, ki je govoril v slovenščini. Novinarko ESPN-a je seveda zanimalo, kaj je Kobe dejal Luki. Tako kot slovenskim novinarjem Luka Američanovih besed (vsaj pred kamero) ni želel razkriti, saj je šlo za t. i. 'trash talk'. "Oh, težko vam to povem. Nekdo je govoril v slovenščini, obrnil sem se in videl sem Kobeja. Presenečen sem bil, šokiran," je pojasnil Dončić. "Kakšen je Kobejev naglas?" je bilo podvprašanje novinarke ... "Izvrsten!" je v resnem tonu pristavil 20-letnik iz Ljubljane. "Kobeja poznam, od kar gledam NBA. Bil je izvrsten. LeBron je bil moj najljubši igralec, toda Kobe je bil zver,"je priznal slovenski reprezentant.

