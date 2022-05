Kaj morata Dončić in Dallas spremeniti na drugi tekmi?

Vsi igralci Dallasa skupaj se na drugi strani lahko pohvalijo zgolj z enim nastopom v konferenčnem finalu. S tem "dosežkom" se lahko "pohvali" Davis Bertans , čeprav bi Latvijec to izkušnjo verjetno najraje pozabil. Leta 2017 je s San Antonio Spursi prepričljivo izgubil vse štiri tekme ravno proti Warriorsom, ki so tisto sezono osvojili svoj drugi zaporedni naslov. Dejstvo je, da se Dallasovi "mladiči" soočajo z ogromno oviro.

Stephen Curry , Klay Thompson in Draymond Green so skupaj s trenerjem Stevom Kerrom v ligi NBA videli že vse. Navsezadnje so Golden State Warriorsi med letoma 2015 in 2019 nastopili v kar petih zaporednih finalih lige NBA, osvojili so jih tri. V tem času je Curry osvojil dva naziva najkoristnejšega igralca rednega dela sezone. GSW je leta 2016 postavil rekord v številu zmag v rednem delu, takrat so zmagali na kar 73 tekmah. Draymond Green slovi kot eden najboljših obrambnih igralcev lige. Temu dodajte še poletnega Jordana Poola ter nekdanji prvi izbor na naboru lige Andrewa Wigginsa in recept za nov naslov je očiten.

Andrew Wiggins je trenerja Kerra osebno prosil, če je lahko on zadolžen za "čuvanje" Slovenskega zvezdnika. Svojo nalogo je nadležni in atletsko zelo nadarjeni krilni igralec opravil odlično. Luko je iz tira spravilo predvsem dejstvo, da je Wiggins bil ob njem tudi, ko je prenašal žogo na polovico nasprotnika. Čeprav Slovenec na svoji polovici ni izgubljal žog, ga je nenehna pozornost branilca spravila iz ritma in zgolj štirim podajam je dodal kar sedem izgubljenih žog.

Nizka postava ni bila uspešna

Trener Mavsov Jason Kidd se je v nekem trenutku odločil, da visoka Dwight Powell in Maxi Kleber nista dovolj hitra in nevarna v napadu in obrambi. Zato je poleg Luke na parket poslal Spencerja Dinwiddieja, Doriana Finney-Smitha, Reggieja Bullocka in Jalena Brunsona. Steve Kerr ni odgovoril z ekstremno nizko postavo in v igri je ostal center Kevon Looney, ki je svoji ekipi pomagal do premoči v skokih (51-35).

Če bo Kidd vztrajal pri nizki postavi bodo njegovi igralci morali metati veliko bolje. Tako bi Looneya in njegove soigralce prisilili, da se jim približajo in Dončiću pustijo malo več prostora in svobode pod košem.