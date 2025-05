'Kaj pa, če je bila to zares moja zadnja tekma v karieri?'

Med kopico žalostnih in hkrati jeznih mož iz tabora Los Angeles Lakersov po bolečem koncu sezone, je bil med najbolj otožnimi, če ne celo najbolj otožen - najstarejši možakar ekipe iz mesta angelov. Veteran LeBron James pri 40 letih (počasi) zaključuje vele bogato kariero, a da bo to storil po tej sezoni, še ni povsem jasno in potrjeno. Je pa legendarni kralj James namignil, da bi se lahko to tudi zgodilo ...