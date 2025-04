Kaj pravi stavnica? Največ ljudi stavi na Lakerse

Na stavnici Fanduel, so Los Angeles Lakers ekipa na katero stavi trenutno največ ljudi in sicer, da bodo osvojili naslov prvakov. Medtem ko se moštva še merijo v tako imenovanem play-in turnirju, pa Jezerniki v tem tednu uživajo na zasluženem počitku. Prva tekma prvega kroga končnice lige jih namreč čaka v noči na nedeljo, natančneje ob 2.30 po slovenskem času. Pomerili se bodo z Minnesoto.

Luka Dončić in LeBron James sta se na parketu odlično ujela FOTO: Profimedia icon-expand

Redni del sezone najmočnejše košarkarske lige na svetu je končan. V tem tednu se moštva merijo v tako imenovanem kvalifikacijskem turnirju. Orlando Magic in Golden State Warriors so si mesto z zmago proti Atlanti oziroma Memphisu že zagotovili. Omenjeni ekipi bosta sedaj lovili zadnji vozovnici za končnico. Za to bosta morali premagati zmagovalca dvoboja med Chicago Bulls in Miami Heat oziroma Sacramento Kings in Dallas Mavericks.

Naslov branijo Boston Celtics, ki so tudi najtrofejnejše moštvo. Lani so osvojili rekordni 18. naslov. V velikem finalu so se takrat merili z Dallas Mavericks, pri katerih je igral slovenski zvezdnik Luka Dončić. Letos bo Slovenec pokal Larryja O'Briana lovil z Jezerniki. Moštvu pa kaže izjemno dobro, sploh na stavnicah. Trenutno so na prvem mestu med ekipami, na katere stavi največ ljudi. Po tem, ko so dosegli 50. zmago v sezoni, si zagotovili mesto v končnici in prvo mesto Pacifiške divizije, so si zasluženo privoščili nekaj slavja.

