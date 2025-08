Kaj sta kovala LeBron James in Jokićev agent na jahti?

Fotografija, ki je v zadnjih dneh obkrožila svet, je v košarkarskih krogih sprožila val ugibanj in špekulacij. Objavil jo je eden najvplivnejših evropskih agentov Miško Ražnatović, znan po tem, da zastopa številne zvezdnike Evrolige in NBA, med njimi tudi trikratnega najkoristnejšega igralca lige NBA Nikolo Jokića.c

Na fotografiji, posneti na luksuzni jahti v Saint-Tropezu, Ražnatović pozira skupaj z LeBronom Jamesom in njegovim dolgoletnim poslovnim partnerjem Maverickom Carterjem. A še bolj kot sama podoba je pozornost pritegnil pripis ob njej: "Poletje 2025 je popoln čas za velike načrte za jesen 2026!" V svetu NBA, kjer vsak namig lahko pomeni napoved velikih premikov, so se analitiki in navijači nemudoma lotili razvozlavanja možnih scenarijev. Največ pozornosti so posvetili trem osrednjim teorijam.

1. Jokić pri Lakersih

Najodmevnejši scenarij predvideva prihod Nikole Jokića k Los Angeles Lakers v sezoni 2026/27. LeBron James bo takrat star že 41 let, a ni skrivnost, da bi rad kariero zaključil z novim šampionskim naslovom. Pogodbo z Lakersi je podaljšal za sezono 2024/25, po koncu sezone 2025/26 pa bo postal prost igralec.

Če bi Lakersom uspelo v svoje vrste pripeljati Jokića, kar je ob Ražnatovićevem vplivu in LeBronovem morebitnem znižanju plače vsaj na papirju mogoče, bi liga dobila novo supermoštvo.

2. LeBron pri Nuggetsih

Druga možnost je ravno obratna - selitev Jamesa v Denver. Nuggets so ga skušali pripeljati že leta 2018, a ga je takrat premamil blišč Hollywooda. Toda časi se spreminjajo. Denver ima stabilno jedro okoli Jokića, James pa bi s svojo izkušnjami lahko predstavljal zadnji košček sestavljanke na poti do novega naslova.

Čeprav bo v času domnevne selitve že globoko v športni jeseni, je jasno, da LeBron še ni pripravljen na slovo. Zgolj zamisel o njegovem povezovanju z Jokićem bi pomenila pravi tektonski premik v razmerjih moči znotraj lige.

3. Veliko poslovno zavezništvo

Tretja teorija, ki je ne gre zanemariti, pa je morebitno poslovno partnerstvo med podjetji LeBrona Jamesa in Miška Ražnatovića. Maverick Carter, dolgoletni Jamesov poslovni partner, naj bi delal na ambicioznem projektu ustanovitve mednarodne košarkarske lige v vrednosti več kot štiri milijarde evrov, poroča španska Marca.

