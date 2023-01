Kako huda je poškodba Luke Dončića?

Košarkarski superzvezdnik Luka Dončić je tekmo proti Phoenix Suns končal ekspresno hitro. V prvi četrtini je s parketa odkorakal s poškodovanim levim gležnjem. Informacija, ki je privržencem Dallasa povzročila kar nekaj skrbi. To je bila ena od glavnih tem tudi na novinarski konferenci po tekmi, ki jo je Dallas dobil z 99:95. Trener Jason Kidd je odgovarjal na vprašanja novinarjev, ki jih je zanimalo, kako huda je poškodba in kako dolgo bo slovenski košarkarski as odsoten z igrišča.

"Deluje v redu, ampak bomo videli, kako se bo počutil v naslednjih dneh. Več informacij bomo imeli, ko se odpravimo v Utah," je bil odziv Kidda po tekmi. Maverickse namreč v nedeljo čaka gostovanje pri trenutno 10. zasedbi zahodne konference Utah Jazz. Povedal je tudi, da je z Dončićem uspel spregovoriti nekaj besed.

"Videl sem ga ob polčasu, bil je v redu. Potem sem ga videl še po tekmi, bil je dobro razpoložen. Nasmejan je bil, vesel, da so njegovi soigralci prigarali to zmago," je dejal Kidd in dodal, da je 23-letnega Ljubljančana navdušil predvsem Dwight Powell s svojo borbenostjo: "DP je zadel nekaj ključnih prostih metov in prišel do tistega klučnega skoka po zgrešenem prostem metu. Njegova borbenost je bila nocoj na visokem nivoju." Powell je sicer dosegel 15 točk, več sta jih dosegla Dorian Finney-Smith, ki jih je v statistiko vpisal 18, in Spencer Dinwiddie, ki jih je dosegel kar 36.