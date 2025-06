Kako naprej? Erjavec ščiti Dikaioulakosa, toda rezultati govorijo zase

Kako naprej? To se najbrž sprašuje večina, ki jim je mar za boljši jutri ženske reprezentančne košarke. Čeprav glavni akterji v en glas poudarjajo, da je prihodnost aktualne zasedbe svetla, pa moramo na trenutno stanje pogledati z več zornih kotov. Najbolj bodejo v oči izjave selektorja Georgiosa Dikaioulakosa v smeri, da slovenska reprezentanca ne premore dovoljšnje širine igralskega kadra v boju za vidnejši rezultatski dosežek. Vse lepo in prav, njegova pravica je, da poda svoj pogled, saj je nenazadnje na koncu dneva najbolj odgovoren za rezultate reprezentance.

Še bolj kot Dikaioulakos "preseneča" predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec . Še do danes namreč nismo prejeli natančnega odgovora, zakaj je moral po evropskem prvenstvu 2021 selektorski stolček zapustiti tvorec ženskega reprezentančnega vzpona Damir Grgić . Zelo uspešni dolgoletni strateg Cinkarne Celje je imel svojo vizijo in bil iz tekmovanja v tekmovanje bliže tako želenemu cilju - preboju v izločilne boje. Namesto pričakovanega nadaljevanja (uspešne) zgodbe je moral praktično čez noč svoje mesto prepustiti aktualnemu selektorju, ki pa enostavno ni prepričal, da je nadarjeni rod slovenskih košarkaric zmožen popeljati više od skupinskega dela.

Premalo izkušenj, premalo igralske globine ... Glede na to, da 56-letni grški strokovnjak že četrto leto sedi na klopi slovenske izbrane vrste, bi pričakovali, da je že precej na "ti" z igralskim bazenom, ki ga premore dežela na sončni strani Alp. Namesto v tem primeru pričakovane in prepotrebne samorefleksije poslušamo (vnovične) puhlice o pomanjkanju izkušenj in širine igralskega kadra, o številu debitantk na velikih tekmovanjih ipd.

Selektor uživa popolno podporo Erjavca in druščine

Če ste pričakovali, da si bodo glavni odločevalci na KZS po letošnjem EP naposled le nalili čistega vina in po temeljiti analizi skušali najti najboljšo mogočo rešitev za uspešnejšo reprezentančno prihodnost, ste se pošteno ušteli. Dikaioulakos še naprej namreč uživa popolno podporo svojega šefa in njegovih najbližjih sodelavcev, zato je iluzorno pričakovati, da bi v prihodnjih dneh, tednih ali mesecih prišlo do korenitejših sprememb v strokovnem vodstvu reprezentance.

Obenem pa se postavlja vprašanje o prihodnosti določenih igralk, kot je denimo kapetanka Teja Oblak. Ta pri skoraj 35 letih ni več v cvetu mladosti, tudi sama pa je nenazadnje že pred odhodom v Bologno jasno namignila, da se reprezentančno slovo neizbežno bliža. Naslednja v vrsti najbolj izkušenih je visokorasla Eva Lisec (30), ki je sicer nekaj let mlajša od Oblakove, toda priložnosti za vidnejši rezultat v dresu z državnim grbom bo vse manj. Veseli, da je naturalizirana Američanka Jessica Shepard tudi v prihodnje pripravljena igrati za slovensko izbrano vrsto, kar ob nadarjenem podmladku predstavlja lepo popotnico pred naslednjimi velikimi tekmovanji.