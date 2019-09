Kako smo premagali Srbe in postali evropski prvaki

Eno najslavnejših zgodb v zgodovini slovenskega športa so košarkarji začeli pisati v Helsinkih, kjer so bile na sporedu prve tekme skupinskega dela. Še pred domačini so izbranci takratnega selektorja Igorja Kokoškovauvodoma premagali Poljake, sledila je zmaga nad gostitelji, nato pa še uspehi proti Grkom, Islandcem in Francozom. Slovenci so se s stoodstotnim izkupičkom prebili v izločilne boje v Istanbulu, kjer je najprej padla Ukrajina (79:55), sledila pa je še Latvija (103:97), ki je s svojim zvezdnikom Kristapsom Porzingisom še najbolj namučila naše košarkarje. Ti so v polfinalu nato suvereno odpravili še branilko naslova Španijo (92:72) in si priigrali finalni spopad z močno Srbijo.

Slovenci so tekmo začeli s trojko Eda Murića, ki je bil na začetku najbolj razpoložen, nato pa sta se mu priključila še Luka Dončićin eden junakov finalne tekme Klemen Prepelič, ki je v prvi četrtini zadel tudi "nor" met za tri točke. Z razdalje Slovenci sicer niso bili tako razpoloženi kot proti Španiji in ob koncu prve četrtine zaostajali (20:22). V naslednjih desetih minutah pa se je dokončno razigral zlati kapetan Goran Dragić, ki je bil na koncu s 35 točkami tudi najboljši strelec finala in najkoristnejši igralec turnirja.