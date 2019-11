Kakšna družba za Dončića: z novim rekordom ob bok Magicu in Oscarju Robertsonu

Kljub številnim podrtim rekordom je bil Luka Dončić ob porazu po tekmi proti New Yorku, ki je bila ena tistih, ki jih bi Dallas preprosto moral dobiti, če želi na koncu sezone v končnico, zelo razočaran. "Napačno sem se odločil. To ni bil met, ki sem ga iskal. Spet sem na cedilu pustil mojo ekipo. Moram iskati boljše rešitve," je o zadnjem poskusu meta za tri točke, za katerega se je odločil z velike razdalje, razlagal Dončić.

A to ni bil edini rekord, ki ga je uspel vpisati mladi Ljubljančan, za katerega je to bila sicer 80. tekma v ligi NBA. Postal je tudi prvi košarkar, mlajši od 21, ki je dosegel tri dvojne dvojčke z najmanj 30 doseženimi točkami. Poleg tega se je še utrdil v vodstvu košarkarjev v zgodovini lige NBA, ki vodijo s trojnimi dvojčki do 21. leta. Na tekmi z New Yorkom je vpisal še dvanajstega, sledi Magic Johnson s sedmimi in LeBron James s petimi.

Zanimiv je tudi naslednji podatek, ki so ga izbrskali ameriški novinarji, ki so dobro povezani s statistiko. Luka Dončić je postal najmlajši igralec v zgodovini lige NBA, ki je na uvodnih osmih tekmah dosegel štiri trojne dvojčke na uvodnih osmih tekmah sezone. Pravzaprav je to uspelo le še trem: to so bili Maurice Stokes (1957/58), Oscar Robertson (1960/61 in 1961/62) in Russell Westbrook (2016/17).

Ostaja kandidat za naziv MVP

Dončić je tudi zelo visoko na ESPN-ovi razpredelnici najboljših košarkarjev te sezone. Po njihovem indeksu je trenutno po odigranih osmih tekmah na izjemno visokem petem mestu (indeks 52,1, pred njim so le Kyrie Irving, James Harden, Damian Lillard in Giannis Antetokounmpo, ki vodi s 57,4). Obenem je treba izpostaviti, da je Dončić trenutno najbližje povprečju trojnega dvojčka - do tega izjemnega dosežka mu manjka le 0,7 podaje na tekmo. Za primerjavo: Giannisu do povprečja trojnega dvojčka manjka 2,8 podaj, LeBronu pa 2,2 skoka.

