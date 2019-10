Kakšna ekipa: Jordan izbral idealno peterko vseh časov v NBA

Štirje košarkarski mojstri S Pippenom je seveda preživel večji del svoje kariere v vrstah Chicago Bullsov, skupaj sta pod taktirko Phila Jacksona osvojila kar šest šampionskih prstanov. Pippen je tudi v sezoni, ko se je Jordan odločil preizkusiti v bejzbolu, Bike popeljal do sedme tekme konferenčnega polfinala proti New York Knicksom. Olajuwon je največji pečat pustil v ekipi Houston Rockets, ki ga je na naboru leta 1984 izbrala kot prvega (Jordana je Chicago istega leta izbral kot tretjega po vrsti). Nigerijec, dvakratni najkoristnejši igralec finalne serije (1994, 1995), je z Raketami na vrh lige dvakrat stopil ravno v letih, ko se je Jordan poslovil prvič. S Pippenom, Johnsonom in Olajuwonom je Jordan tudi tvoril legendarno ameriško reprezentanco, tako imenovana "Dream Teama" (Sanjski moštvi, op. a.), ki sta osvojili zlati odličji na olimpijskih igrah v Barceloni leta 1992 (brez Olajuwona) in leta 1996 (brez Johnsona) v domači Atlanti.

O "Magicu" Johnsonu prav tako ni vredno izgubljati besed ‒ morda najboljši organizator igre vseh časov bi lahko leta 1979 pristal tudi v vrstah Bikov in kdo ve, če bi Jordan zanje v tem primeru sploh kdaj zaigral. A Johnsona so izbrali Los Angeles Lakersi, Bullsi pa so se odločili za Davida Greenwooda. Johnson, ki ga je "Njegova zračnost" premagala v finalni seriji leta 1991, je bil v mladih letih Jordanov idol, zelo naj bi užival tudi v vzdevku "Magic Mike". Takšen je bil tudi napis na Jordanovi registrski tablici, ko mu je nekdanja partnerica podarila prvi avto.

Zato ni presenetljivo, da je četrti član njegovega sanjskega moštva še en legendarni košarkar Jezernikov James Worthy. Worthyja so kot drugega izbrali na naboru leta 1982, v Los Angelesu pa je pristal po menjavah s San Diego Clippersi. Jordan ga je spoznal že v univerzitetnih letih, ko je bil pri univerzi North Carolina ob osvojitvi naslova najboljši igralec zaključnega turnirja. Dve leti mlajši Jordan je lahko že takrat vpijal Worthyjevo znanje in nasvete, v tisti legendarni ekipi, ki jo je vodil Dean Smith, je poleg Jordana in Worthyja kraljeval tudi Sam Perkins. A Jordanova zvezda je takrat šele vzhajala, Worthy pa je z Lakersi (in Magicom) trikrat osvojil naslov v NBA ter bil najkoristnejši igralec finalne serije leta 1988. Njegov vzdevek "Big Game James" izvira iz njegove sposobnosti, a se je v najbolj ključnih trenutkih vedno izkazal.

Jordanov 'ščit' ‒ Scottie Pippen: