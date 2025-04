Kakšna je statistika Dončića proti Minnesoti?

OGLAS

Luka Dončić po zmagi v lanskem finalu zahodne konference. FOTO: AP icon-expand

Luka Dončić se je v svoji karieri z Minnesoto pomeril že 23-krat, pet izmed omenjenih obračunov pa je prišlo v končnici. Natančneje lani, ko sta se Dallas in Minnesota srečala v finalu zahodne konference. Mavsi so takrat v zmagah slavili s 4:1, slovenski košarkarski as pa je v povprečju na tekmo zbral 32,4 točke, 9,6 skoka in 8,2 podaje. Na petih tekmah je zabeležil dva trojna dvojčka, odločilno tekmo pa sklenil s 36 točkami in dvojnim dvojčkom. Dončić je takrat zasluženo prejel tudi pokal Magica Johnsona za naziv najkoristnejšega košarkarja finalne serije zahoda.

Luka Dončić na tekmi proti Minnesoti. FOTO: AP icon-expand

26-letni Slovenec je poleg štirih zmag na petih tekmah končnice proti Timberwolvesom v rednem delu na 18 obračunih slavil 11-krat. Ena izmed zmag je prišla tudi v dresu Lakersov. Z njimi se je proti Minnesoti pomeril na svoji šesti tekmi po odmevni menjavi, sklenil pa jo je z 21 točkami, 13 skoki in petimi podajami. Jezerniki so takrat slavili s 111:102, sicer pa so na zadnjih 10 medsebojnih tekmah proti volkovom šestkrat izgubili.

Lakersi so redni del sezone s 50 zmagami in 32 porazi sklenili na tretjem mestu, Minnesota pa je v tej sezoni v primerjavi s košarkarji iz mesta angelov vknjižila zmago manj in na zahodu zasedla šesto mesto, ki kot zadnje prinaša neposredno uvrstitev v končnico. Ta se bo začela 19. aprila, Lakersi pa bodo imeli proti Timberwolvesom prednost domačega igrišča. Bo Dončić še drugo leto zapored prekrižal načrte košarkarjev iz Minnesote?