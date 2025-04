Dončić o 'ljubezni' z Gobertom: Rad imam, da me pokriva center

Minnesota je sicer v zadnjem obdobju v odlični formi, dobila je namreč kar 17 od zadnjih 21 tekem. Sicer so si Lakersi in Timberwolvesi med sezono razdelili zmage – po dve na vsaki strani. Edina tekma, na kateri je igral Dončić, je pripadla Lakersom.

Dončić se je s Timberwolvesi srečal že v lanski sezoni, in sicer v finalu zahodne konference, ko je imel na sebi še dres Dallasa. Takrat se je zgodba bolje končala za Teksašane, ki so jih povsem nadigrali. Slovenec je bil ob tem tudi najkoristnejši posameznik konferenčnega finala, na petih tekmah (4–1) pa je povprečno dosegal 32,4 točke, 8,2 podaje in 9,6 skoka ob 47,3-odstotni uspešnosti iz igre in kar 43,4-odstotni pri metih za tri točke.

Dončić je prepričan, da se Volkovom lahko zoperstavijo in da verjame, da imajo pravo ekipo za to. "Mislim, da imamo odlično ekipo. Imamo fante, ki so pripravljeni iti v vojno. Vsi smo skupaj, kemija je izredna, mislim, da zagotovo imamo možnosti za končno zmago." No, do tja bodo morali Lakersi prehoditi še kar nekaj poti. Poleg Goberta imata posebno razmerje tudi s prvim zvezdnikom nasprotnikov, ki je kontraverzni Anthony Edwards. V zadnjem času je slednji polnil vrstice predvsem z vsebino o svojem divjem zasebnem življenju, toda na parketu je precej popravil svojo statistiko, predvsem pri metu za tri točke. Kaj pravijo številke? Redno sezono je končal s povprečjem 27,6 točke, 5,7 skoka in 4,5 podaje.

V lanskem finalu konference je na primer dosegal 24,6 točke, 8,8 skoka in 7,8 podaje. Dončić je na primer v treh tekmah proti Wolvesom v povprečju dosegal 19,7 točke, 8,7 skoka in 5,0 podaj ob slabem 37,5-odstotnem metu. Edwards je na drugi strani po štirih tekmah z Lakersi v povprečju dosegal 19,0 točke, 6,3 skoka in 3,0 asistence, medtem ko je imel 40-odstotni met.