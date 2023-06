Kanadčani previsoka ovira za mlade slovenske košarkarje

Izbranci selektorja Danijela Radosavljevića so po tesnem porazu z ZDA v skupinskem delu, doživeli še drugi poraz na prvenstvu. V skupinskem delu so sicer premagali Libanon in Madagaskar.

Barve Slovenije na SP do 19 let zastopajo Vukašin Todorović, Črt Čabrilo, Miha Mivšek, Jan Zemljič, Nal Belko, Arne Osojnik, Alen Zulić, Gašper Kočevar, Jan Vide, Sergej Macura, Gašper Škorjanc in Blaž Tratar.

Na SP v košarki se meri 16 ekip, ki so bile razdeljene v štiri skupine (A, B, C, D). Po končanem skupinskem delu v katerem igra vsak ekipa z vsako znotraj skupine, so vse štiri ekipe napredovale v osmino finala, kjer so dobile nasprotnike po sledečem sistemu: križali sta se skupini A in B ter skupini C in D.

Prvouvrščena ekipa iz skupine A igra se je pomerila z zadnje uvrščeno skupino iz skupine B in tako naprej tako da so pari šestnajstine finala sledeči: A1 - B4, A2 - B3, A3 - B2, A4 - B1, C1 - D4, C2 - D3, C3 - D2 IN C4 - D1. Turnirski sistem se nadaljuje s četrtfinali, polfinaloma in velikim finalom, ki bo 2. julija odigran v Fonix Areni v Debrecenu. Tudi ekipe, ki izgubijo v četrtfinalu, pa imajo zagotovljene še vsaj tri tekme, v katerih se pomerijo za končno razvrstitev od 9. do 16. mesta.