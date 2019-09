KANAL A in VOYO: Mitchell komaj čaka dvoboj z Gobertom: Tu bo veliko 'trash talka'

Četrtfinalni obračun na letošnjem Mundobasketu na Kitajskem med reprezentancama Združenih držav Amerike in Francije si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO. Od 12.50. Nikar ne zamudite!

Francozi so v zadnjem krogu skupinskega dela v razburljivi končnici tekme morali priznati premoč odličnim Avstralcem in tako za 'nagrado' dobili četrtfinalni obračun z glavnim favoritom za osvojitev zlate medalje - Združenimi državami Amerike.



TEKMA



Selektor "Tricolorov" Vincent Colletse zaveda tako pomembnosti obračuna, ki si ga boste v neposrednem prenosu lahko ogledali od 12.50 na Kanalu A in VOYO, kot tudi moči Američanov, ki so v dozdajšnjem delu svetovnega prvenstva na Kitajskem zbrali vseh pet zmag v skupinskem delu. Eden od ključnih mož igre ZDA Donovan Mitchell že komaj čaka dvoboj s klubskim soigralcem iz Utah Jazz in obenem dobrim prijateljem Rudyjem Gobertom, ki bo s soigralci storil vse, da presenetijo velikega favorita in ga izločijo iz boja za najvišja mesta. "Zelo sem vznemirjen pred obračunom s Francozi. Gre za odlično zasedbo s kopico izjemnih posameznikov, od katerih lahko prav vsak zablesti v pravem trenutku. Mi smo se na našega tokratnega tekmeca dobro pripravili, poznamo njegove tako dobre kot šibke strani ... Predvsem pa bomo morali biti pozorni na mojega soigralca Goberta, ki je v izjemni formi na tem prvenstvu," Mitchell ni skoparil s pohvalami na račun Francozov, medtem ko je izkušeni francoski branilec Nando De Colo, ki ga čaka zelo zahtevna naloga v boju z odličnimi ameriškimi branilci, prepričan v naslednje: