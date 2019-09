PRENOS V ŽIVO: Antetokounmpo na čelu Grkov proti Črnogorcem

Giannis Antetokounmpo je eden prepoznavnejših zvezdnikov letošnjega svetovnega prvenstva na Kitajskem, bil je izbran za najkoristnejšega igralca rednega dela lige NBA (MVP). Grški košarkar blesti v ligi NBA v dresu moštva Milwaukee Bucks, moštva, ki je bilo najboljše v rednem delu sezone lige NBA, izpadlo pa je v konferenčnem finalu. V reprezentanci je tudi njegov mlajši brat, Thanasis, Giannis pa je trikrat na zadnjih štirih tekmah na Eurobasketu 2015 dosegel trojnega dvojčka. Je pa zanimivo, da do danes ni dosegel več kot 15 točk na posamezni tekmi pod okriljem Fibe. Obenem je prvi adut grške reprezentance, ki na SP nastopa v skupini F, kjer so v konkurenci še Črna gora, Nova Zelandija in Brazilija.

Na uvodni tekmi skupine so Brazilci premagali Novozelandce, druga tekma ponuja obračun Grkov in Črnogorcev. Grčija je, kar se tiče statistike, zmagala na petih od zadnjih šestih tekmah na svetovnih prvenstvih in tudi proti tokratnemu tekmecu so v vlogi favorita. Za Črno goro je to sploh prva uvrstitev na SP v njihovi zgodovini. Grška zasedba je precej izkušena: Ionassis Bourorussis, Nick Calathes, Kostas Sloukas, Georgios Printezis, ... V zasedbi Črne gore je Nikola Vučević edini igralec iz lige NBA (Orlando), imajo pa tudi naturaliziranega igralca, to je Derek Needham.

