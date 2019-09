KANAL A in VOYO: Argentinci sredi druge četrtine vodijo proti Franciji, 25:24*

Argentinci se Francozov, pri katerih kar pet košarkarjev igra v najmočnejši ligi na svetu – ligi NBA, niso ustrašili in odlično otvorili tekmo. Po košu izjemno razigranega veterana Luisa Scole, ki šteje kar 39 let, je na semaforju po treh minutah igre in pol pisalo že 10:2. Francozi so se sicer uspeli približati na 12:14, Argentinci pa so prednost vendarle uspeli zadržati vse do konca prve četrtine (21:18). Scola pa je v uvodnem delu dosegel kar 10 točk.

