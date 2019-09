Kanal A in VOYO: Avstralci in Čehi za polfinale

Avstralska in češka reprezentanca se pravkar merita na svetovnem prvenstvu Kitajskem, in sicer v četrtfinalu. Prenos tekme je na Kanalu A in VOYO. Zmagovalec tekme se bo v polfinalu pomeril s Španci.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO 5' Čehi avtsajderji, Avstralci favoriti Avstralci so veliki favoriti tega para, toda Čehi se ne bodo dali kar tako. To dokazujejo tudi na samem začetku tekme, kjer vodijo s 6:5. 15:04 Avstralija vs. Češka Ni časa za počitek. Po senzacionalnem izpadu ZDA in Srbije, se v zadnjem četrtfinalu že merita Avstralija in Češka. Vložek je velik, saj se igra za polfinale, kjer zmagovalca tega para že čakajo Španci.